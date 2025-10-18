¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×ÊÌ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¥¨¥ëÌò¤¬ÌµÇ°¤òÌÀ¤«¤¹ ¨¡ ¥³¥í¥Ê²Ò¤Î´¶À÷ÂÐºö¤Ç¼Â¸½¤»¤º
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖSUPERNATURAL ¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¡Ê2005-2020¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½é¤ÎµÓËÜ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¥¨¥ëÌò¤Î¥ßー¥·¥ã¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖCreation's The Road So Far... The Road Ahead¡×¤Ë¡¢¥³¥ê¥ó¥º¡¢¥Ü¥Óー¡¦¥·¥ó¥¬ーÌò¤Î¥¸¥à¡¦¥Óー¥ô¥¡ー¡¢ÍÂ¸À¼Ô¥Á¥ã¥Ã¥¯Ìò¤Î¥í¥Ö¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¢¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥ß¥ë¥ºÌò¤Î¥¥à¡¦¥íー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥³¥ê¥ó¥º¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ÎÆâÍÆ¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅö½é·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºÇ½ª²ó¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥ó¤ÎÅ·¹ñ¡¢¥íー¥É¥Ï¥¦¥¹¤¬ÉñÂæ¡£¥µ¥à¤¬»à¤ó¤Ç¡¢¥Ç¥£ー¥ó¤òÃµ¤·¤Ë¥íー¥É¥Ï¥¦¥¹¡¦¥Ðー¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤â¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ¥íー¥É¥Ï¥¦¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥Ðー¤Ë½¸¤¦»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥«¥¹¥Æ¥£¥¨¥ë¤¬¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥£ー¥ó¤¬Èà¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖÆó¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¢¤ë¼ï¤Î½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Î¥«¥ó¥µ¥¹¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡ØCarry on Wayward Son¡Ù¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡£ÁÔÂç¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·×²è¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´¶À÷ÂÐºö¤Î¤¿¤á¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢»£±ÆÃÏ¤Î¥«¥Ê¥À¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÏÉ¬¤º2½µ´Ö¤Î³ÖÎ¥´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡£¥³¥ê¥ó¥º¤Ï¡Ö30～40¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤ò¥«¥Ê¥À¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2½µ´ÖÂÚºß¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÇË´þ¤·¡¢¿·¤·¤¤·ëËö¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎòÂå¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¡¢Èó¸ø¼°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ØCarry on Wayward Son¡Ù¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢20Ç¯Â³¤¤¤¿¥·¥êー¥º¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï¥«¥¹¥Æ¥£¥¨¥ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥ê¥ó¥º¤Ï¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏËÜÍè¤Î·ëËö¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
