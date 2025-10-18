ボーイズリーグ関西ブロック、秋のナンバーワンチームを決める「ゼット杯 第５５回日本少年野球関西秋季大会」（報知新聞社ほか主催）が１８日、兵庫県淡路市・淡路佐野運動公園野球場で開幕した。

開会式には、同ブロック１０支部の予選を勝ち上がった中学生の部２４チームと、小学生の部全１８チームが集合。冒頭で、日本少年野球連盟の大冨肇会長が「日頃の練習の成果を存分に発揮して、指導者や保護者の方々への感謝を胸に、大いに野球を楽しんでください」と激励した。

選手宣誓では、中学生の部代表の神戸ボーイズ・桑田梁主将が「日々支えてくれているお父さん、お母さん、指導者の方々に、そしてチームメートと大好きな野球ができることに感謝して、最後まで笑顔で戦い抜くことを誓います」。小学生の部代表の大阪堀江ボーイズ・増田力丸主将も「野球をできることに感謝し、野球を愛する気持ちを胸に正々堂々戦います」とともに、堂々と宣言した。

初日は中学生の部で１回戦８試合、小学生の部で２回戦５試合（いずれも初戦）を実施予定。決勝は１１月２日に大阪府八尾市・久宝寺緑地硬式野球場で行われる予定だ。