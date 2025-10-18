◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、無傷３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に先頭打者本塁打を放った。９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦で２発を放って以来９試合ぶりの本塁打となった。

１回表は先頭のチュラングに四球を与えたが、その後は３者連続三振と圧巻の投球を見せた。するとすぐにグラブをバットに持ち替えた１回裏先頭の１打席目。フルカウントからの６球目だった。先発左腕キンタナの内角の７９・２マイル（約１２７・５キロ）スラーブを完璧に捉えると、右翼席へ飛び込んでいった。打球速度１１６・５マイル（約１８７・５キロ）、飛距離４４６フィート（約１３６メートル）、打球角度２５度という、強烈な特大弾。圧巻の一打で先取点を奪い取った。

大谷の驚弾にネットも沸騰。一発直後にはＸ（旧ツイッター）のトレンド１位に「先頭打者ホームラン」のワードが急浮上。４位に「＃大谷翔平」、８位に「三者連続三振」、９位に「オオタニサン」と関連ワードが並んだ。

ネット上には「二刀流で大活躍 スーパースターすぎます…」「復活のホームランがギリ入ったホームランではなくとんでもない特大弾なのえぐ」「登板日に打てないから投手専念しろとか言ってた素人の皆さんを黙らせる一発最高」「めでたいし初回からえげつない活躍すぎる笑」などの大谷への称賛の声があふれた。