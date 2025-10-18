◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、無傷３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、２打席連続弾の期待がかかった２打席目はフルカウントから四球を選らんで出塁した。

ブルワーズの先発は左腕のホセ・キンタナ投手（３６）。今季１１勝を挙げた左腕だ。大谷は今季、７月２０日（同２１日）に対戦した際に左翼へ本塁打を放つなど、５打数１安打。左腕がメッツに所属していた昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦でも対戦し、大谷は先頭打者本塁打を放った。今季のポストシーズンは左腕との対戦が多く苦しめられているが、悪いイメージはないはずだ。

１回表は先頭のチュラングに四球を与えたが、その後は３者連続三振と圧巻の投球を見せた。するとすぐにグラブをバットに持ち替えた１回裏先頭の１打席目。フルカウントからの６球目だった。先発左腕キンタナの内角の７９・２マイル（約１２７・５キロ）スラーブを完璧に捉えると、右翼席へ飛び込んでいった。打球速度１１６・５マイル（約１８７・５キロ）、飛距離４４６フィート（約１３６メートル）、打球角度２５度という、強烈な特大弾。圧巻の一打で先取点を奪い取った。８試合、４０打席連続でアーチは出ていなかったが、９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦で２発を放って以来、９試合、４１打席ぶりにアーチを描いた。登板日の先頭弾はメジャー移籍後初めてだ。

大谷の一発で勢いに乗ったドジャース打線は初回だけで２点を加えて３得点。大谷は２回も無安打無失点で抑え、３点をリードした２回２死走者なしの２打席目はフルカウントから四球を選んで出塁した。

地区シリーズからリーグ優勝決定シリーズ第２戦までは２５打数２安打の打率８分、長打なしと苦しみ、試合のなかった１５日（同１６日）にはフリー打撃も行った。すると１６日（同１７日）の第３戦では１打席目に右翼線へ三塁打。８試合ぶりの長打でチャンスを作り、先制のホームを踏み、復調への兆しを見せた。

投手としての登板は４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦以来。中１２日でのマウンドだ。自身ポストシーズン２登板連続勝利、９試合ぶりの本塁打で、無傷４連勝でのワールドシリーズ進出決定に期待がかかっている。