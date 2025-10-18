◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦 マリナーズ６―２ブルージェイズ（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズが１７日（日本時間１８日）、ブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦に６―２で逆転勝ちし対戦成績を３勝２敗として、球団創設初のリーグ優勝に王手をかけた。

マリナーズは１―２で迎えた８回にローリーが同点アーチ、その後無死満塁からスアレスがこの日２本目となるポストシーズン３本目の右翼席にたたき込んで一気に逆転した。

８回、代わった左腕リトルのボール２からの３球目のシンカーをとらえたローリーの打球はＴ―モバイルパークに詰めかけたファンの声援の後押しを受けてか、左翼フェンスをぎりぎり越えた。その後無死満塁となり、２回にソロ本塁打を放っていたスアレスがカウント２―２から右腕ドミンゲスの直球を右翼席最前列に運んだ。

当然のように２勝２敗で迎えた第５戦勝ったチームは過去の７試合シリーズでは６７チーム中４６チームが勝っており優勝確率は６８・７％。シアトルファンが待ち望んだワールドシリーズ出場まであと１勝となった。