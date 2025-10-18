◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

前回の本戦で１５位で３年確保したシード権を逃した法大は１１位で落選。１１年連続８６回目の出場を逃した。１０位で滑り込んだ立大とは１７秒差で明暗が分かれた。１７・４キロ通過時点の速報値では９位につけ、１０位の神奈川大とは５２秒の差がついており、最終盤で逆転された形。坪田智夫監督（４８）は「選手は予定通り走ってくれた。周りが強かった。まさか逆転されるとは思わなかった」と失意をあらわにした。

前回の本戦で３年保持したシード権を喪失。今回はシード奪回に燃えていたが、予選会で足をすくわれた。成績発表で名前が呼ばれたのは、本戦出場に届かない１１番目。坪田監督、エースの大島史也（４年）らの表情は終始、硬いままだった。

４年ぶりの予選会で経験者はいなかった。それでも、より実戦的な練習を積むことでその穴を埋めるはずだったが、箱根経験者の花岡慶次（４年）、矢原倖瑛（４年）、体調不良が響き前回の本大会に出場できなかったエース大島も思うような走りができず、箱根への道が断たれた。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大

◆法大 １９１９年創部。箱根駅伝には２１年の第２回大会から出場。総合の最高成績は３位（３１、４３年）。往路、復路ともに優勝１回。出雲駅伝は最高７位。全日本大学駅伝は最高５位（９５、２００１年）練習拠点は八王子市。タスキの色はオレンジに濃紺の縁取り。主なＯＢに０１、０５年世界陸上４００メートル障害銅メダルの為末大、２１年東京五輪３０００メートル障害代表の青木涼真。