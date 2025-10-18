◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

前回の本戦で１２位の日体大は９位で通過し、継続中としては最長の７８年連続７８度目の出場を決めた。１０回の優勝を誇る名門は２０１８年以来、８年ぶりのシード権（１０位以内）獲得を目指す。

立川の激戦を日体大は今回も勝ち抜いた。

「９位、日本体育大学！」

国営昭和記念公園にアナウンスが響いた時、玉城良二監督（６４）、主将の浦上和樹（４年）、エースの山崎丞（４年）ら日体大チームは例年通り、冷静に一礼して受け止めた。

日体大は１９４９年の第２５回大会に前身の日本体育専門学校が初出場して以来、今回で７８年連続出場。その間、歴代５位の１０回の優勝を重ねた。出場回数の７８回も歴代６位を誇る。連続出場記録の７８回は歴代２位で、順調に数字を伸ばせば２０３６年に歴代１位の中大（８７回）を抜き、史上最長となる。絶対に途切れさせてはいけなかった大記録を守り、玉城監督は「これ以上の年齢の方はいらっしゃらないんじゃないかというくらいの年の連続出場。プレッシャーの中、チーム戦略のそれぞれの役割を果たしてくれた」と話した。

予選会の基本戦術の「集団走」の安定感は抜群。今回も１４人の登録メンバーは４年生が７人、３年生２人と上級生で固めており、堅実に走り切った。

本当の勝負はここからだ。７年連続でシード権を逃しており、良くも悪くも「予選会慣れ」しており、集団で走れる予選会では強いが、単独走での強さが求められる本戦では苦戦が続いており、前回の本戦も８区終了時点では９位とシード権圏内で踏ん張っていたが、９区と１０区で粘りきれずに、１０位の帝京大と１分２４秒差の１２位に終わった。

前回の本戦で１区３位の平島龍斗（４年）、同４区５位の田島駿介（４年）、同５区１１位の浦上主将ら往路の経験者が残る。前回２区で１９位と苦戦したエースの山崎が再びエース区間の２区を担った場合、どれだけ耐えられるか。それがシード権奪回の鍵になる。総合４位となった２０１８年以来、７年ぶりのシード権獲得へ、日体大はチーム一丸で戦う。

予選会には４２校が出場し、各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大

◆日体大 １９２６年創部。箱根駅伝には４９年に前身の日本体育専門学校が初出場。以来、７７回連続で出場中。箱根駅伝優勝は１０回。全日本大学駅伝は優勝１１回。出雲駅伝は最高２位（２０１０年）。学生３大駅伝通算２１勝は駒大（２９勝）に次ぎ２位。タスキの色は白。主な陸上部ＯＢは９１年東京世界陸上男子マラソン金メダルの谷口浩美さん、９２年バルセロナ五輪女子マラソン銀メダルと９６年アトランタ五輪女子マラソン同メダルで現日本陸連会長の有森裕子さんら。