¡ÚÈ¢º¬Í½Áª²ñ¡ÛÌÀÂç¤¬£±£²°Ì¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³ËÜÀï½Ð¾ìÆ¨¤¹¡¡£´·î½¢Ç¤¤ÎÂç»ÖÅÄ½¨¼¡´ÆÆÄ¡Ö·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡×
第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)予選会(18日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール=21・0975キロ)
¡¡Á°²ó¤ÎÍ½Áª²ñ£±£²°Ì¤ÇÍîÁª¤·¤¿ÌÀÂç¤Ï¡¢£±£²°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢£²Ç¯Ï¢Â³ËÜÀï½Ð¾ì¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¡££¶£¶²óÌÜ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀÂç¤Ï¡¢£±£¹£²£°Ç¯¤ÎÂè£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Åìµþ¹âÅù»ÕÈÏ³Ø¹»¡Ê¸½ÃÞÇÈÂç¡¢Í¥¾¡¡Ë¡¢ÌÀÂç¡Ê£²°Ì¡Ë¡¢ÁáÂç¡Ê£³°Ì¡Ë¡¢·ÄÂç¡Ê£´°Ì¡Ë¤Î£´¹»¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¹»¤Ç¡ÖÈ¢º¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Å¹ë¡££·²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡££²£°£±£²Ç¯¤Ë¤Ï£³°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¶ìÀï¤¬Â³¤¯¡££¶°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£²£°Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¥·¡¼¥É¸¢¡Ê£±£°°Ì°ÊÆâ¡Ë¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ï£±£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËËÜÀï½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î£±·î£¸Æü¤Ë±ØÅÁ¥Á¡¼¥à¤Î»³ËÜ¹ë´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸Å¹ëÉü³è¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¾·æÛ¡Ê¤Ø¤¤¡Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¤ò¿·¶½¹»¤«¤é¾ïÏ¢¹»¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿ÉÒÏÓ¡¢Âç»ÖÅÄ½¨¼¡¿·´ÆÆÄ¡£
¡¡£´·î¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢£µ·î£²£´Æü¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ´ØÅìÃÏ¶èÍ½Áª²ñ¤Ï£±£°°Ì¤Ç£·°Ì°ÊÆâ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëËÜÀïÀÚÉä¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤É¤¦ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ÈÂç»ÖÅÄ´ÆÆÄ¡££¹·î¤«¤é¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤â½ù¡¹¤ËÎý½¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¡ÖÁ´°÷¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢¤Þ¤¿¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¥·¡¼¥É¹»¡ÛÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÄëµþÂç
¡¡¢¡ÌÀÂç¶¥ÁöÉô¡¡£±£¹£°£·Ç¯ÁÏÉô¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÎ¦¾å¶¥µ»Éô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¥ÁöÉô¡×¡££±£¹£²£°Ç¯¤ÎÂè£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£´¹»¤Î¤¦¤Á¤Î£±¹»¤ÇÅìµþ¹âÅù»ÕÈÏ³Ø¹»¡Ê¸½¡¦ÃÞÇÈÂç¡Ë¡¢ÁáÂç¡¢·ÄÂç¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈ¢º¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡££´£¹Ç¯¤Î£²£µ²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Ë£·²óÍ¥¾¡¤â¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ìµ´§¡££µ£¶Ç¯¤ÏÉô°÷¤¬Â¤ê¤º¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Éô°÷¤¬£¶¿Í½Ð¾ì¡£Åö»þ¤Î¸ø¼°¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¼Â¼ÁÅª¤Ê´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤ÎËÌÅçÃé¼£´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¤¬µ¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±À±ØÅÁ¤ÏºÇ¹â£·°Ì¡Ê£²£°£±£±¡¢£±£³Ç¯¡Ë¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÏºÇ¹â£²°Ì¡Ê£±£´Ç¯¡Ë¡£¥¿¥¹¥¤Î¿§¤Ï»çº°¡£Îý½¬µòÅÀ¤ÏÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶èÈ¬È¨»³¡£