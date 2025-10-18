私の話をちゃんと聞いてくれてる！電話中に嬉しくなる瞬間９パターン
「話し上手」よりも「聞き上手」の男性が好きという女の子は少なくありません。ではどんな聞き方をする男性に、女の子は惹かれるのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんの意見を参考に、「電話中、女の子が『ちゃんと話を聞いてくれてる！』と嬉しくなる瞬間」をご紹介いたします。
【１】「ゴメン、もう一度お願い」と聞き取りにくかったところを確認してくれたとき
「話を聞き流す人は言わないセリフ」（２０代女性）というように、聞き取りにくかったところは聞き返したほうが好印象のようです。「電話が遠いよ」などと女の子を責めず、あくまで自分のせいで聞き取れなかったと伝えるといいでしょう。
【２】「うんうん、それで？」など興味を持って質問してくれたとき
「私の話を楽しんでくれてるようでテンションが上がる」（２０代女性）というように、質問を挟まれると嬉しいという女の子もいます。「なんで？」「そのときどう思ったの？」など質問にバリエーションがあると会話が盛り上がりそうです。
【３】「僕も同じこと考えてたよ！」などと気が合うことをアピールされたとき
「同じこと考えてたんだ…と運命を感じてしまう」（２０代女性）というように、男性に同調されて親近感を抱く女の子もいます。心から共感していることが伝わるよう、「僕も『ずっと前から』そう思ってた」などと強調するといいでしょう。
【４】「○○ってことだよね？」と内容を振り返り、確実に理解しようとしてくれたとき
「真剣さが伝わるし、頭の良さも感じる」（１０代女性）というように、理解を深めようとする様子に好感を抱く女の子もいます。話の内容を整理することで、説得力のある意見を言えるようにもなりそうです。
【５】「なんでやねん！」と的確にツッコミを入れてくれたとき
「ナイスなツッコミができる人は相性がいい！」（２０代女性）というように、女の子のボケを放っておかないのもモテる聞き方と言えそうです。「なんでやねん！」などのベタなパターンだけでなく、時折乗りツッコミなどを披露するとより喜ばれるでしょう。
【６】「わははは！」とウケ狙いの言葉に期待通りの反応をしてくれたとき
「やっぱ笑いのツボが合うと楽しい」（２０代女性）というように、狙ったタイミングでウケると「してやったり」という気分になるようです。女の子の話すトーンや話の流れに注意して、笑うタイミングをはかりましょう。
【７】「そう言えば、前も言ってたねー」と以前の会話を覚えてくれていたとき
「ちゃんと聞いてないと、前の話を思い出せないだろうし」（２０代女性）というように、以前話した内容を覚えてくれたことに好感を抱く女の子もいます。「その話２回目だよ」など、嫌みないい方はしないようにしましょう。
【８】「ちょっと待って」と、テレビや音楽を止めてから対応してくれたとき
「話に集中しようとしているのが分かる」（２０代女性）というように、周りの音を止める配慮も喜ばれるようです。ただし、「ちょっと待って」と断りを入れてからでないと気づいてもらえないかもしれません。
【９】「うん、うん」と楽しそうに相槌を打ち、じっくり話を聞いてくれていると感じたとき
「何にも反応がないと『つまんないのかなー』って思うし」（１０代女性）というように、相槌を打ってほしいという女の子もいます。一本調子にならないよう、「なるほどね」「そうだよね」など使い分けるとよりいいでしょう。
ほかにも、「電話のときはこんな聞き方をすると女の子に喜ばれる」という意見があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】「ゴメン、もう一度お願い」と聞き取りにくかったところを確認してくれたとき
「話を聞き流す人は言わないセリフ」（２０代女性）というように、聞き取りにくかったところは聞き返したほうが好印象のようです。「電話が遠いよ」などと女の子を責めず、あくまで自分のせいで聞き取れなかったと伝えるといいでしょう。
「私の話を楽しんでくれてるようでテンションが上がる」（２０代女性）というように、質問を挟まれると嬉しいという女の子もいます。「なんで？」「そのときどう思ったの？」など質問にバリエーションがあると会話が盛り上がりそうです。
【３】「僕も同じこと考えてたよ！」などと気が合うことをアピールされたとき
「同じこと考えてたんだ…と運命を感じてしまう」（２０代女性）というように、男性に同調されて親近感を抱く女の子もいます。心から共感していることが伝わるよう、「僕も『ずっと前から』そう思ってた」などと強調するといいでしょう。
【４】「○○ってことだよね？」と内容を振り返り、確実に理解しようとしてくれたとき
「真剣さが伝わるし、頭の良さも感じる」（１０代女性）というように、理解を深めようとする様子に好感を抱く女の子もいます。話の内容を整理することで、説得力のある意見を言えるようにもなりそうです。
【５】「なんでやねん！」と的確にツッコミを入れてくれたとき
「ナイスなツッコミができる人は相性がいい！」（２０代女性）というように、女の子のボケを放っておかないのもモテる聞き方と言えそうです。「なんでやねん！」などのベタなパターンだけでなく、時折乗りツッコミなどを披露するとより喜ばれるでしょう。
【６】「わははは！」とウケ狙いの言葉に期待通りの反応をしてくれたとき
「やっぱ笑いのツボが合うと楽しい」（２０代女性）というように、狙ったタイミングでウケると「してやったり」という気分になるようです。女の子の話すトーンや話の流れに注意して、笑うタイミングをはかりましょう。
【７】「そう言えば、前も言ってたねー」と以前の会話を覚えてくれていたとき
「ちゃんと聞いてないと、前の話を思い出せないだろうし」（２０代女性）というように、以前話した内容を覚えてくれたことに好感を抱く女の子もいます。「その話２回目だよ」など、嫌みないい方はしないようにしましょう。
【８】「ちょっと待って」と、テレビや音楽を止めてから対応してくれたとき
「話に集中しようとしているのが分かる」（２０代女性）というように、周りの音を止める配慮も喜ばれるようです。ただし、「ちょっと待って」と断りを入れてからでないと気づいてもらえないかもしれません。
【９】「うん、うん」と楽しそうに相槌を打ち、じっくり話を聞いてくれていると感じたとき
「何にも反応がないと『つまんないのかなー』って思うし」（１０代女性）というように、相槌を打ってほしいという女の子もいます。一本調子にならないよう、「なるほどね」「そうだよね」など使い分けるとよりいいでしょう。
ほかにも、「電話のときはこんな聞き方をすると女の子に喜ばれる」という意見があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（外山武史）