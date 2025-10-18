◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

前回の本戦で１３位の立大は、１０位で４年連続３１回目の本戦出場を決めた。最後の１枠で名前が呼ばれると、メンバーは崩れ落ちるように涙し、抱き合い「よかった〜」と安どの表情を浮かべた。

高林祐介監督は「１秒を大事に走り切れて、何とか通過できた。次につなげられてよかった」とホッとした様子。エースの馬場賢人（４年）が欠場し「チームに影響は大きかった」というが、「馬場のために、チームのためにと走った子たちが頑張ってくれた」と全員でカバーした選手たちをたたえた。

立大は高林祐介監督就任１年目の昨年、箱根駅伝予選会で首位通過を果たすと、初出場した１１月の全日本大学駅伝は７位でシード権を獲得。ただ、今年の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）は１３位で惜しくもシード獲得とはならなかった。

高林監督は「春先に全日本大学駅伝予選会の出場がなかったことで、逆にチームのまとまりが無かった部分がありますが、夏からチームがまとまってきました」と順調にコンディションをあげて勝負の予選会に参戦。確実に突破した。

立大・高林監督

―選手たちは粘った。

「前半はいい形で進めていましたけど、やっぱり後半暑さが出てくる中で、他の大学さんも上がってくるところの中で、しっかり一秒を大事に走りきれて、なんとか通過。やっぱり、本戦の出場権を獲得するってところがやっぱり意味があるのかなと思うので。次につなげられてよかったなと思う」

―エースの馬場が欠場した。

「やっぱりチームの影響っていうのはすごい大きかったけど、その中でしっかり、馬場のためにチームのためにっていうところで走った子たちが１秒大事に、最後までしっかりやりきってくれたってところが、一番良かったかなと思います」

―本戦でのシード権という話も。意気込みを。

「目標としてシード権というふうに言ってる中ですけど、やはり（予選会）１０番というところの中で、まだまだやっていかないといけない部分、選手たちも受け止めたと思うので。しっかり本戦を見据えてやっていきたいと思います」

本戦では、１９６２年以来のシード権獲得を目指す。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大