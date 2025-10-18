◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、無傷３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、１回裏先頭の１打席目に先頭打者本塁打を放った。９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦、本拠地・レッズ戦で２発を放って以来９試合ぶりの本塁打となった。

１回表は先頭のチュラングに四球を与えたが、その後は３者連続三振と圧巻の投球を見せた。するとすぐにグラブをバットに持ち替えた１回裏先頭の１打席目。フルカウントからの６球目だった。先発左腕キンタナの内角の７９・２マイル（約１２７・５キロ）スラーブを完璧に捉えると、右翼席へ飛び込んでいった。打球速度１１６・５マイル（約１８７・５キロ）、飛距離４４６フィート（約１３６メートル）、打球角度２５度という、強烈な特大弾。圧巻の一打で先取点を奪い取った。

ダイヤモンドを１周した大谷はいつもどおり、ひまわりの種のシャワーを浴び、ナインとベンチでハイタッチ。だが、ハイタッチの途中で足を止めると、４番の同じ左打者のフリーマンに耳打ち。１打席で６球を見た大谷は、同僚に相手投手の情報を伝えているようだった。本塁打を放って先取点を奪い、投手でマウンドに上がることも控えていたが、浮かれて喜ぶことも、さっさと投手に切り替えるわけでもなく「チームファースト」の行動だった。

さらに２回のマウンドでは、１死からフリリックに投じたボールが自打球となり、フリリックが自打球を当て、大声を当てて打席を外した。すると、大谷は痛みを理解したかのように頭を抱えて相手を心配していた。フリリックはそのまま打席に立って遊飛に打ち取った。