◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

昨年１秒に泣いた東農大が６位で予選を通過し、２年ぶりの箱根路を決めた。予選会には４２校が出場し、各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

２年ぶりに箱根への扉が開かれた。運命の成績発表。６番目に名前が呼ばれると、メンバーはガッツポーズで喜びを爆発させた。小指徹監督（６１）、チームトップの１時間２分１２秒で走り、個人１４位と奮闘したエース前田和摩（３年）は「ほっとした。ワクワクするようなチームになってきた」と笑顔が広がった。

東農大は昨年、１０位通過の順大と０６年予選会の国士舘大と拓大に並ぶ歴代最少の１秒差で落選し、２年連続の出場を逃した。２年前に日本人トップ（９位）で通過したエース前田の不在が大きく響いたが、今年はそのエースが体調不良から復調したのを起爆剤に、前々回の箱根を経験している原田洋輔（４年）、植月俊太（３年）、深堀優（４年）、栗本航希（３年）らがそれぞれ自身の役割を果たし、きっちりと雪辱した。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大

◆東農大 １９１９年に独立した競技部として創部。箱根駅伝には２１年の第２回大会に初出場。最高成績は２位（７７年）。往路は優勝１回（７４年）、復路は最高２位（７７年）。出雲駅伝は最高５位（９１年）。全日本大学駅伝は最高２位が５回（７４〜７７年、８５年）。タスキの色は松葉色。大根を持って踊る「青山ほとり」（大根踊り）は応援団の名物。主なＯＢは服部誠氏（服部牧場オーナー）。