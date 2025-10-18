スズキ新型「ちいさな“四駆SUV”」発売！ 全長3.7mボディに「X」型ホイール＆本革使用の“上質内装”がイイ！ 「リッター21キロ」の低燃費も魅力！ “メーカー初採用”の装備ありの「クロスビー」最高級モデルとは？

質感高い最高級グレードとは？

スズキは2025年10月2日、コンパクトSUV「クロスビー」のビッグマイナーチェンジモデルを発表し、同日より販売を開始しました。

内外装からパワートレインまで全面的に進化を遂げた同車ですが、なかでも最も高価なグレードとは、どのような仕様なのでしょうか。

ユニークな「X」型ホイールが目を惹く！最上級モデルとは？

【画像】超イイじゃん！ これが“一番高い”スズキ新型「ちいさな四駆SUV」です！（30枚以上）

クロスビーは、2017年12月に初登場したコンパクトSUVです。軽乗用車「ハスラー」にも通じる、個性的で親しみやすいデザインを特徴としており、ワゴンの快適性とSUVの力強さを融合したモデルです。

今回実施されたビッグマイナーチェンジでは、フルモデルチェンジに匹敵するほどの大幅な改良が施されました。

エクステリアはよりタフでSUVらしいスタイルへと刷新され、インテリアも上質な仕上がりに進化。先進安全装備もアップデートされています。

また、エンジンは従来の1リッターターボから、コンパクトカー「スイフト」や「ソリオ」と同型の1.2リッター自然吸気エンジンへ変更され、燃費性能が大幅に向上しました。

そんな新型クロスビーの最上級グレードが「HYBRID MZ 4WD CVT」です。

ボディサイズは全グレード共通で、全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mm、ホイールベースは2435mm。最低地上高は180mmを確保しています。

最上級グレードのHYBRID MZには、クロスビーの「X」をモチーフとした切削加工アルミホイールを装着。

フロントにはフォグランプを備え、ドアハンドルにはメッキ加飾を施すなど、上質感を高めています。

ボディカラーはモノトーン4色、ツートーン9色の計13色を設定。インテリアにはブラウンステッチ入りの撥水ファブリックシートを採用しています。

コンパクトなボディながら、室内長2165mmのゆとりあるキャビンを確保。リアシートは165mmのスライドとリクライニング機能を備え、使い勝手にも優れます。

また、上下2段式トレー付きセンターコンソールや、USBタイプC（Power Delivery対応）ソケットを2口備えるなど、利便性も向上しました。

ステアリングホイールとシフトノブは本革巻き仕様で、質感を高めています。さらにリアシート背面やラゲッジフロアは防汚タイプを採用し、濡れ物や汚れた荷物も気兼ねなく積載できます。

走行関連では、スポーツモードやスノーモード、グリップコントロール、ヒルディセントコントロールを搭載。さらにステアリングヒーターやパドルシフトも装備しています。

メーターにはスズキ国内初となる7インチカラーディスプレイを採用し、パーキングブレーキはブレーキホールド機能付きの電動タイプへ進化しました。

先進安全装備「スズキ セーフティ サポート」には、ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」をはじめ、「アダプティブクルーズコントロール（ACC）」「車線維持支援機能」などを搭載。

なお、ACCの停止保持機能はHYBRID MZ専用となります。

パワートレインは、1.2リッター自然吸気直列3気筒エンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドを採用。

トランスミッションは従来の6速ATからCVTに変更されました。駆動方式はフルタイム4WDで、燃費はWLTCモード21.0km／Lを実現しています。

価格（消費税込）は250万300円。一方、最もリーズナブルな「HYBRID MX 2WD CVT」は215万7100円で、価格差は34万3200円となっています。