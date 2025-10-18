◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

前回の本戦２０位でシード権（１０位以内）を逃した日大が４位で通過し、３年連続９２度目の出場を決めた。前回大会は、予選会を７位で通過したが、本戦では最下位の２０位に終わった。箱根駅伝優勝１２回を誇る日大は、復活を期して、９２回目の箱根路に挑む。

予選会には４２校が出場し、各校の上位１０人の合計タイムで競い、１０位以内の大学が箱根駅伝（来年１月２、３日）の出場権を獲得。前回優勝の青学大はじめシード１０校、予選会通過１０校とオープン参加の関東学生連合の計２１チームが新春の箱根路に臨む。

大学駅伝界には「夏を制する者が箱根を制する」という格言がある。夏に地道に走り込んだ日大ランナーは、秋の立川で力強く走り続けた。

運命の成績発表。

「第４位、日本大学！」 国営昭和記念公園にアナウンスが響くと、２３年５月に就任した新雅弘（しん・まさひろ）監督（６４）、主将の中沢星音（４年）らは喜びをかみしめた。中沢は「突破できたのはよかったけど、チームとして3位以内を目標にしていたので、そこに一歩足りなかったという。正直自信はなかった。かなり不安も大きかった」と厳しい表情でレースを振り返った。

日大は箱根駅伝で優勝（１２回）、出場（９２回目）ともに歴代３位を誇る名門。しかし、近年は低迷が続いていた。３年間で監督交代が３度ということもあった。不振脱出の切り札として２３年５月に就任したのが、全国高校駅伝で岡山・倉敷を３度の優勝に導いた日大ＯＢの新監督だった。「大学駅伝については素人です」と謙遜しつつ「大事なことは土台作り」という信念でチーム強化を図り、就任以来、３年連続で予選会を突破した。

新監督によるチーム改革は着実に進んでいる。しかし、その道はまだ半ば。日大は最後の優勝（７４年）から５２年、最後のシード権（１０位以内）の獲得（２０１４年、７位）から１２年も遠ざかる。第１０２回箱根駅伝で、名門の完全復活への足がかりをつくりたい。本当の勝負は、これから始まる。

【第１０２回箱根駅伝シード校】青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大

◆日大 １９２１年創部。箱根駅伝には２２年の第３回大会で初出場。３５年からの４連覇を含め優勝１２回。出雲駅伝は優勝５回、全日本大学駅伝は優勝３回。３大駅伝２０勝は駒大（２９勝）、日体大（２１勝）に続き、早大と並んで３位。タスキの色は桜色。主な陸上部ＯＢは５６年メルボルン五輪男子マラソン５位の川島義明、箱根駅伝２度出場の俳優・和田正人、２０１６年リオ五輪男子４００メートルリレー銀のケンブリッジ飛鳥ら。