¡ÚÈ¢º¬Í½Áª²ñ¡Û¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤ê¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç»³Íü³Ø±¡Âç£³°ÌÄÌ²á¡¡£¶Ç¯Ï¢Â³£³£¹²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¡Âçºê´ÆÆÄ¡Ö»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡ËÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»ÔÎ¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¥´¡¼¥ë¡á£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë
¡¡Á°²ó¤ÎËÜÀï¤Ç£±£¸°Ì¤Î»³Íü³Ø±¡Âç¤Ï£³°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢£¶Ç¯Ï¢Â³£³£¹²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Í½Áª²ñ¤Ë¤Ï£´£²¹»¤¬½Ð¾ì¤·¡¢³Æ¹»¤Î¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¶¥¤¤¡¢£±£°°Ì°ÊÆâ¤ÎÂç³Ø¤¬È¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Á°²óÍ¥¾¡¤ÎÀÄ³ØÂç¤Ï¤¸¤á¥·¡¼¥É£±£°¹»¡¢Í½Áª²ñÄÌ²á£±£°¹»¤È¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î·×£²£±¥Á¡¼¥à¤¬¿·½Õ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¡Ö£³°Ì¡¢»³Íü³Ø±¡Âç¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¯¤È¡¢ºòÇ¯£²·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Âçºê¸ç»Ë´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¡¢Ê¿È¬½Å½¼´õ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢°¤Éô¹ÉÌé¡Ê£²Ç¯¡Ë¤é¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î¡¢¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄÔ¿®ÂÀÏº»á¤Î½Ð¿È¤¬»³Íü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç·ÀÌó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢Áª¼ê¤Ï±¦¶»¤Ë¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤¬¡¢¿´¤Ë¸Å¹ëÉü³è¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò½É¤·¡¢ÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡Âçºê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²Æ¹ç½É¤òÄÌ¤¸¤ÆµîÇ¯¤è¤ê¤âÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡¢¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢»ä¤â»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¡£ËÜÀï¤Ç¤Ï¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡È¢º¬¤Ï£±£¸°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£´¿Í¤¬¶è´Ö£±£°°ÊÆâ¤ÈÈá´Ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥±¥Ë¥¢¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥à¥È¥¥¥¯¡¢Ê¿È¬½Å½¼´õ¡Ê¤È¤â¤Ë£´Ç¯¡Ë¤éÃæ¿´Áª¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤ËÄ´À°¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ½Áª²ñ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£ËÜÀþ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«¡£²áµî£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÈ¢º¬¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤Î¥È¥Ã¥×½¸ÃÄ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿»³Íü³Ø±¡Âç¡¦°¤Éôå¦Ìé¡Ê£²Ç¯¡Ë¡ÖÁÛÄê¤·¤¿°Ê¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£²Æ¹ç½É¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¼«Á³¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Äì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁ°²ó¤ÎËÜÀï¤Ï¶è´Ö¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÚÂè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¥·¡¼¥É¹»¡ÛÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÄëµþÂç
¡¡¢¡»³Íü³Ø±¡Âç¡¡£±£¹£¸£µÇ¯¡¢¶¯²½»ØÄê¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆËÜ³Ê»ÏÆ°¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£¸£·Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¡££¸£¹Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÎ±³ØÀ¸¤òµ¯ÍÑ¡£Í¥¾¡£³²ó¡Ê£¹£²¡¢£¹£´¡¢£¹£µÇ¯¡Ë¡£½Ð±À±ØÅÁÍ¥¾¡£¶²ó¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£²°Ì¤¬£±£°ÅÙ¡£Îý½¬µòÅÀ¤Ï¹ÃÉÜ»Ô¡£¥¿¥¹¥¤Î¿§¤Ï£Ã£²£Ã¥Ö¥ë¡¼¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ë£¸£·Ç¯Âç²ñ£±£°¶è¤òÁö¤Ã¤¿Ì¡²è²È¤Î¹â¶¶¤·¤ó»á¡¢£°£¸Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤ÎÈøÊý¹ä»á¡Ê¹Åç·ÐÂç´ÆÆÄ¡Ë¡£