¡ÚÈ¢º¬Í½Áª²ñ¡ÛÁ°²ó¤ÏÍ½Áª²ñ¤Ç£±ÉÃ¤Ë¾Ð¤¤¡¢ËÜÀï¤Ç£·ÉÃ¤Ëµã¤¤¤¿½çÂç¤¬£²°ÌÄÌ²á¡Ö£µ¶¯¤òÊø¤·¤¿¤¤¡×
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡ËÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»ÔÎ¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¥´¡¼¥ë¡á£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë
¡¡Á°²ó¤ÎËÜÀï£±£±°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¡Ê£±£°°Ì°ÊÆâ¡Ë¤òÆ¨¤·¤¿½çÂç¤¬£²°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢£±£µÇ¯Ï¢Â³£¶£·ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¤Ç¤Ï£±£±°Ì¤ÇÇÔÂà¤·¤¿ÅìÇÀÂç¤È£±ÉÃº¹¤Î£±£°°Ì¤ÇÆÍÇË¡£ËÜÀï¤Ç¤Ï£±£°°Ì¤ÎÄëµþÂç¤È£·ÉÃº¹¤Î£±£±°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÇÈÍðËü¾æ¤Î£²£´Ç¯ÅÙ¤ò²á¤´¤·¤¿½çÂç¤Ïº£µ¨¤ÏÃÏÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ç£±£±²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¹»¡£
¡¡¡Ö£²°Ì¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¡ª¡×
¡¡´¿´î¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¶Á¤¯¤È¡¢Ä¹Ìç½Ó²ð´ÆÆÄ¡Ê£´£±¡Ë¡¢È¢º¬±ØÅÁ£µ¶è¤Ç³èÌö¤·¡Ö»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿º£°æÀµ¿Í¥³¡¼¥Á¡Ê£´£±¡Ë¡¢ÀÐ²¬ÂçÐÒ¼ç¾¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Á°²óËÜÀï¤Î¥¢¥ó¥«¡¼ÂÐ·è¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸ÅÀîÃ£Ìé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¤Ï´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ´î¤ó¤ÀÄ¹Ìç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½¼¼Â¤·¤¿²Æ¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤â¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½çÂç¤Ï£²£²Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁËÜÀï¤Ç£²°Ì¤ÈÌö¿Ê¡£Ä¹Ìç´ÆÆÄ¡¢º£°æ¥³¡¼¥Á¤¬£´Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿£²£°£°£·Ç¯°ÊÍè¤Î£±£²²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¯ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡££²£³Ç¯¤â£µ°Ì¤È¾å°Ì¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£´Ç¯¤ÎÂè£±£°£°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï£±£·°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¡¼¥É¸¢¡Ê£±£°°Ì°ÊÆâ¡Ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÏÍ½Áª²ñ¤Ç¤Ï£±ÉÃº¹¤Ç¤®¤ê¤®¤ê¤ËÄÌ²á¡£ËÜÀï¤Ç¤ÏºÇ½ª£±£°¶è¤Ç¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÅìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÄëµþÂç¤È£¸¡Á£±£±°ÌÁè¤¤¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡££´¹»¤Î¤¦¤Á£³¹»¤¬¥·¡¼¥É¸¢¡¢£±¹»¤À¤±¤¬¥·¡¼¥É¸¢¤òÆ¨¤¹¤È¤¤¤¦º®Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢·àÅª¤Ê£±Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿½çÂç¤Ïº£µ¨¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²óËÜÀï¤Ç£·¶è£²°Ì¤ÎµÈ²¬ÂçæÆ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£²¶è£±£¶°Ì¤Î¶ÌÌÜÎ¦¡Ê£²Ç¯¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£Ä¹Ìç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÀï¤Ï£µ¶¯¤òÊø¤·¤¿¤¤¡×¤È¥·¡¼¥É¸¢¤è¤ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¥·¡¼¥É¹»¡ÛÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÄëµþÂç
¡¡¡þ½çÂç¡¡£±£¹£µ£²Ç¯ÁÏÉô¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£µ£¸Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¡££¶£¶Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤·¡¢ÎòÂå£´°Ì¤ÎÍ¥¾¡£±£±²ó¡£½Ð±À±ØÅÁ¤ÏÍ¥¾¡£³²ó¡Ê£¹£¹¡Á£²£°£°£±Ç¯¡Ë¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£°£°Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢Æ±Ç¯ÅÙ¤Ï³ØÀ¸±ØÅÁ£³´§¤ò³ÍÆÀ¡£Îý½¬µòÅÀ¤ÏÀéÍÕ¡¦°õÀ¾»Ô¡£¥¿¥¹¥¤Î¿§¤ÏÇòÃÏ¤ËÀÖ¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ï¡¢ÃË»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î±ö¿¬ÏÂÌé¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢ÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ£·°Ì¡¢£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£¸°Ì¡¢£²£µÇ¯ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å£¸°Ì¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡Ê¥¹¥Ð¥ë¡Ë¤é¡£