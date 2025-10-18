◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

中央学院大の近田陽路（こんだ・ひろ、４年）が、１時間２分４秒の日本人個人トップ７位でゴールした。レース後は「最初から余裕をもって、集団がけっこうゆっくりだったので自分の中でペースを作ることができ、公園内に入って走りを切り替えることができた。想定していたレース運びができた」と満面の笑みでコメントした。

留学生ランナーたちがトップ集団を形成し、後方は大きな集団で走る形が続いた。給水ポイントでは「接触とかもあった」というが「そこでもうまく対処することができた。集団の中でうまく力を使わずに走ることができた。結果的にはよかった」と振り返った。

過去、箱根本戦は２度走って「どちらも悔しい思いをした」。「最後くらいは笑って、全員で笑って終わりたいというのがある。２か月あるので、もう１度、練習を積んで、油断しないように、全員で笑って終わりたい」と笑顔で話した。