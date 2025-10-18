◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦 マリナーズ―ブルージェイズ（１７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズ―ブルージェイズのア・リーグ優勝決定シリーズ第５戦が１７日（日本時間１８日）、マリナーズの本拠Ｔモバイルパークで開催され、今季レギュラーシーズン６０本塁打したローリーが８回の同点アーチ、その後無死満塁からスアレスがこの日２本目となるポストシーズン３本目の右翼席にたたき込んで一気に逆転した。

１―２で迎えた８回、代わった左腕リトルのボール２からの３球目のシンカーをとらえたローリーの打球はＴ―モバイルパークに詰めかけたファンの声援の後押しを受けてか、左翼フェンスをぎりぎり越えた。ローリーはレギュラーシーズンと合わせ６４本目。２０２２年ヤンキースのＡ・ジャッジがレギュラーシーズン６２本と合わせ６４本を打ったのに並び、両方で打った打者としては歴代最多タイとなった。

その後無死満塁となり、２回にソロ本塁打を放っていたスアレスがカウント２―２から右腕ドミンゲスの直球を右翼席最前列に運んだ。

過去１度も進出していないワールドシリーズ出場王手まであと１イニングとなった。