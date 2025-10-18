37年間コツコツ働いて手にした退職金2,800万円が、わずか3年で1,700万円に――。大場良一さん（当時60歳・仮名）は、取り返しのつかない後悔に項垂れました。しかし、彼が失ったものは、お金だけではなかったのです。軽はずみな判断が家族全体を巻き込んだ悲劇から学べる教訓を、FPの青山創星氏と一緒に考えていきましょう。

見たことのない大金が振り込まれた…「退職金」の高揚感

3年前のことでした。

「2,800万円…本当に振り込まれてる」

大場良一さん（当時60歳・仮名）は、銀行のATMで通帳記入をしながら、何度も残高を確認していました。37年間勤めた精密機器メーカーからの退職金です。これまで見たことのない桁の数字に、心が躍りました。

「これで老後は安泰だ。恵子にも苦労をかけずに済む」

妻の恵子さん（当時57歳・仮名）との穏やかな老後生活を想像し、大場さんは久しぶりに心から安堵していました。住宅ローンは完済済み、子どもたちも独立し、夫婦二人の生活費は月20万円程度。65歳から受給予定の年金と合わせれば、十分すぎるほどの資産です。

大場さんは完全にリタイアしたわけではありません。退職金を受け取りましたが、65歳まで継続雇用で働き続ける立場です。しかし、長年働いた1つの節目であったことは間違いありません。そんな折、給与や退職金が振り込まれている銀行から、1本の電話がかかってきました。

「大場様、いつもお世話になっております。この度は定年を迎えられたとのこと、おめでとうございます。ところで、退職金の運用について、一度お話させていただけませんか？ 今の時代、預金だけでは実質的に目減りしてしまいますので――」

電話の向こうから聞こえる丁寧な声に、大場さんは興味を抱きました。確かにニュースでは物価上昇の話をよく耳にします。

「せっかくの退職金が減るのは困る。話だけでも聞いてみよう」

「月14万円の不労所得」という、あまりに魅力的な試算

銀行の個室で、担当の山田氏は資料を広げながら説明を始めました。

「今は金利がほとんどつかない時代です。それどころか、ご存じのとおり物価高で、現金のままでは価値が目減りします。ですが、たとえばこちらの“仕組債”なら年6％の利回りが狙えます。元本保証ではありませんが、条件が揃えば非常に有利なんですよ」

大場さんの目は輝きました。2,800万円を年利6%で運用できたとすれば、年間168万円の利息。月額14万円の不労所得です。そんな自分に都合の良い点にしか頭が回らなかった大場さん。しかし、実は、説明の内容には大きなリスクが潜んでいたのです。

仕組債にはさまざまなタイプのものがありますが、典型的なものには「高い利息をもらう代わりに株価下落のリスクを引き受ける商品」があります。株価がある水準（ノックイン水準）を下回ると、お金ではなく値下がりした株式で返されてしまいます。

このような商品の場合には、株式投資と同じかそれ以上のリスクがあります。金融機関にとっては手数料が高く利益の大きな商品ですが、投資する側にとっては仕組みが複雑すぎて、本当のリスクを理解するのが困難な商品です。そして、「自分が完全に理解できない商品には投資しない」――これが投資の鉄則なのです。

「こちらの仕組債ですが、年利6%の高金利で、満期まで保有し、発行体が支払いを継続し、かつ参照株価が所定条件を満たした場合は額面償還となります。ただし、参照株価が一定水準を下回った場合は株式での償還となり、額面を下回る可能性があります」

山田氏の説明は専門用語が多く、正直なところ大場さんにはよく理解できませんでした。しかし、「年利6%」という言葉だけは強く頭に残ったのです。

「長年頑張って働いた自分へのご褒美だ。37年間コツコツと積み上げたお金だから、自分の判断で運用するのは当然だ。銀行が扱っている商品なら安心だし、不労所得が入るなら文句はないだろう」

こうして、すぐに使う予定がなかった退職金2,800万円を仕組債につぎ込むことに。妻の恵子さんには「少し運用してみる」とだけ伝え、詳細は話しませんでした。しかし、ここからが大場さんの転落の始まりだったのです。

株価下落で「600万円の損失」に愕然

コロナ禍からの回復期、世界的なインフレ懸念と金利上昇により、株式市場は大きく混乱しました。そんな中、大場さんが投資した仕組債が連動していた日経平均株価は、ノックイン水準を大きく下回る下落。株式で償還されることになったのです。

「2,800万円が2,200万円……600万円も減ってる」

大場さんは愕然としました。妻への相談なしに行った投資が、夫婦の老後資金を大幅に減らしてしまったのです。銀行に問い合わせるも、山田氏（当時の担当）は異動済み。別の職員からは「リスクについては契約時にご説明しております」と淡々と告げられました。

恵子さんに事実を打ち明けた時の光景を、大場さんは今でも鮮明に覚えています。

「退職金を丸ごと投資して600万円も損したって……なぜ私に相談しなかったの？」

恵子さんの顔は青ざめていました。しかし、夫婦での話し合いを重ね、「今後は必ず相談する」と約束。徐々に信頼関係を回復しつつありました。しかし、大場さんの心の奥底では、「この損失を何とか取り戻したい」という焦りがくすぶり続けていたのです。

「損失を取り戻せますよ」弱った心に漬け込む甘い罠

そんなある日、大場さんに1本の電話がかかってきました。

「大場様でいらっしゃいますね。お客様が被害に遭われた仕組債の件でお電話しました。私どもは投資被害の回復を専門とする会社です。大場様の損失、取り戻すことができますよ」

藁にもすがる思いだった大場さんは、なぜ自分が仕組債で被害に遭ったことを相手が知っているのか疑問に思うべきでした。しかし、当時の大場さんは、銀行に相談しても「契約ですから」と突き放され、誰にも頼れない孤立状態でした。冷静さを失っていた大場さんは、そんな当然の疑問すら抱かずに業者の甘い言葉に耳を傾けてしまいました。

「ただし、被害回復のためには、まず金投資で利益を出していただく必要があります。金は今、世界的に価格が上昇しており、必ず利益が出ます。その利益で弁護士費用を賄い、本格的な被害回復手続きに入りましょう」

丁寧な言葉で業者は続けました。

「証拠金として500万円をお預かりします。3ヵ月で倍になりますから、1,000万円になったところで損失回復に取り組みます」

損失への焦りで冷静さを失っていた大場さんは、妻には内緒で500万円を投じてしまいました。そして3ヵ月後、業者との連絡が取れなくなりました。金投資の話は完全な詐欺。大場さんの手元には、何も残りませんでした。

夫婦の信頼が完全に崩れた瞬間

「また騙されたって…今度は500万円？あなた、一体何を考えているの！」

恵子さんの声は震えていました。大場さんが二度目の被害を打ち明けた夜、二人の間には絶望的な沈黙が流れました。

「俺だって騙されたんだ。お金を取り戻そうと思って……」

「取り戻そうって、なぜまた私に相談しなかったの？ 最初の時に約束したじゃない、もう一人で決めないって」

恵子さんの目には涙が浮かんでいました。

「やっと信頼関係を修復しかけていたのに……もう信じられない。退職金を受け取ったのはあなただけれど、夫婦で40年近く協力し合ったからこそだと私は思ってた。でも、あなたは自分だけのものだと思っていたから、そんな勝手ができたのね」

恵子さんはそう言い残し、家を出て行きました。

大場さんは一人、がらんとした家に残され、自分が失ったものの大きさを痛感していました。失ったお金は、1度目の600万円と2度目の500万円、合計1,100万円。しかし、本当に失ったのは、お金以上に、人生で最も大切なものだったのです。

お金で失った「お金より大切なもの」を取り戻すために

大場さんの悲惨な体験から学べる重要な教訓をまとめました。

• 退職金は夫婦共有の財産：長年の結婚生活で築いた共同資産として認識し、重要な投資判断は必ず配偶者と相談する

• 「元本保証」「高利回り」に潜む罠：仕組債などの複雑な金融商品は、理解できないものには投資しない原則を徹底する

• 二次被害の典型パターンを知る：「被害回復できます」「損失を取り戻せます」という勧誘は99%詐欺。弁護士費用や証拠金の前払い要求は即座に断る

• 感情的な投資判断の危険性：「取り戻したい」という焦りや「もっと増やしたい」という欲望が冷静な判断力を奪い、さらなる損失を招くことを認識する

• 家族の信頼関係の価値：お金は取り戻せても、一度失った信頼関係の修復には長い時間と努力が必要。二度目の裏切りは致命的と心得る

• 投資は家族プロジェクト：資産運用は個人の判断ではなく、家族全体で取り組む共同事業として位置づける

• 詐欺被害の連鎖を断つ：一度被害に遭うと、次々と狙われる可能性が高い。不審な電話や勧誘には一切応じず、家族や消費生活センター（188）に相談する

• リスク許容度の正しい把握：自分の年齢、資産状況、家族構成を考慮し、身の丈に合った投資を心がける

「妻と過ごすはずだった老後を取り戻したい」――。大場さんの後悔は尽きません。投資の失敗、そして詐欺被害を経て改めて気づいたのは、“守るべきものはお金ではなく、人とのつながり”だったといいます。

退職金という人生最後の大きな資産を守るためには、金融知識はもちろんのこと、家族とのコミュニケーションと信頼関係が重要です。一人での判断は危険であり、特に損失を被った後の「取り戻したい」という気持ちにつけ込む二次被害に注意が必要です。

大場さんのように、「取り戻せないもの」に気づいたとき、人はようやく本当の意味で“老後のリスク”を理解するのかもしれません。お金より大切なものを失わないために。焦らず、一人で決めず、冷静に生きる知恵を持ちたいものです。

ファイナンシャルプランナー

青山創星