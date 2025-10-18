¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¡ÛÌÀÂç¤Ï12°Ì¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ìÆ¨¤¹¡Ä¿·ÂÎÀ©1Ç¯ÌÜ¤Ç¸Å¹ëÉü³è¤Ê¤é¤º
¡¡¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁÍ½Áª²ñ¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡Á¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤Î21.0975¥¥í¡Ë
¡¡Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿Í½Áª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÌÀÂç¤Ï10»þ´Ö38Ê¬54ÉÃ¤Î12°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê2Ç¯Ï¢Â³¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÍ½Áª²ñ12°Ì¤ÇÏ¢Â³½Ð¾ì¤¬6Ç¯¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿ÌÀÂç¤Ïº£µ¨¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¤Ê¤É¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Âç»ÖÅÄ½¨¼¡»á¤¬¶¥ÁöÉô±ØÅÁÉôÌç¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£31Ç¯ÅÙ¤ÎÂç³ØÁÏÎ©150¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÏÈ¢º¬¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¤â¿Ê¤á¤º¡È¸Å¹ëÉü³è¡É¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Í½Áª¤Ë¤Ï42¹»¤¬»²²Ã¡£³Æ¹»10¿Í°Ê¾åºÇÂç12¿Í¤¬Áö¤ê¡¢¾å°Ì10¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤òÁè¤¦¡£
¡¡Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Ï¥·¡¼¥É¹»¤ÎÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÄëµþÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢Í½Áª²ñÆÍÇË¤Î10¹»¡¢ÍîÁª¹»¤ÎÁª¼ê¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤ë¡Ö´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡×¤¬½Ð¾ì¡£¡Ö´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¡×¤Ïº£²ó¤«¤éÊÔÀ®ÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Í½Áª²ñ11¡Á20°Ì¤Î³Æ¹»¤«¤é1¿Í¤º¤ÄÁª½Ð¤µ¤ì¤¿10¿Í¡¢21°Ì°Ê²¼¤Î³Æ¹»¤«¤éÍ½Áª²ñ¤Î¸Ä¿Í¾å°Ì6¿Í¡Ê³Æ¹»1¿Í¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿·×16¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£