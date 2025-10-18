◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日 陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）

第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、東海大が10時間34分7秒の5位通過で2年ぶり52回目の出場を決めた。

第95回大会で総合優勝の経験を持つ東海大は、昨年の予選会で14位に終わった。9人がフィニッシュした後、10人目となるはずだったロホマン・シュモン（3年）がゴールまで約10メートルで倒れ、動けずに棄権。タイムロスが響き連続出場が12年で途切れた。

今予選には42校が参加。各校10人以上最大12人が走り、上位10人の合計タイムを争う。

第102回箱根駅伝にはシード校の青学大、駒大、国学院大、早大、中大、城西大、創価大、東京国際大、東洋大、帝京大に加え、予選会突破の10校、落選校の選手で編成される「関東学生連合」が出場。「関東学生連合」は今回から編成方法が変わり、予選会11〜20位の各校から1人ずつ選出された10人、21位以下の各校から予選会の個人上位6人（各校1人）を加えた計16人で構成される。