近年、バイク業界では女性ライダーが注目されています。バイクが似合う女性有名人と聞いて、みなさんは誰を思い浮かべますか。



全国の女性ライダーにアンケートを実施したところ、1位は米倉涼子さん、2位は天海祐希さんでした。この調査は、株式会社パッションが全国の60代〜20代の女性ライダー105人（有効回答数104）を対象に、2025年8月にインターネット上で実施したものです。（※データは小数点以下第2位を四捨五入しており、合計しても100％にならない場合があります）



20代から60代の全国の女性ライダーに、バイクが似合う女性有名人を聞いたところ、1位米倉涼子さん（35人）、2位天海祐希さん（31人）でした。3位北川景子さん（22人）、4位長澤まさみさん（21人）が続きます。



ランクインした人に共通するのは、クールで自立したイメージです。ドラマ「ドクターX」シリーズでの「私、失敗しないので。」のセリフで有名な米倉さんや宝塚の男役出身の天海さん、知性と美貌を兼ね備えた北川さんなど、同様の役柄が似合う女優さんが多く選ばれていました。



バイクに乗る女性たちが憧れるのは、美しさとともに自立した強さです。調査を行った同社は「バイクという乗り物が持つ自由さや力強さと、こうした女性像が重なり合って、理想のイメージを形成しているのでは」とコメントしています。



