彰子、道長を任命する

藤原彰子の一生については、優れた伝記がいくつも書かれている。

その中で重要視されているのが、三条天皇への太上天皇尊号の贈呈と道長への太政大臣任命である。

譲位した先帝は上皇となるが、それには尊号（つまり、太上天皇号）を新天皇から与える詔（天皇の命令）が必要である。

その詔書の作成に際して、『小右記』長和5年（1016）3月9日条では、「摂政、太后の御前に候ぜられ、啓覧するなり」とあり、『御堂関白記』同日条では「余、宮の御方に候ず。可の字を画く」とある。

案文は頼通と彰子の御覧に入れたのだが、そこに「可」の一字、つまり天皇の決裁を入れたのは道長だというわけだ。

摂政と皇太后という2人の子供を操り、天皇をトップとした政治体制の枠の中で、道長は最大の権力を握ったといえる。

おのれの限界

ところが一方、このころに道長はおのれの限界を知ることになる。



『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』（著：榎村寛之／中公新書）

寛仁元年（1017）11月、後一条天皇の元服に際しての加冠、つまり髪を結って髷に冠をかぶせ、実質的には後見役であることを披露するため、道長は太政大臣となるのだが、この決定は『小右記』によると「母后の令旨」、つまり彰子の私信的な命令の形式でおこなわれた。

実資はニヤッと笑ってこの一節を書いたことだろう。

少なくとも形式的には、太政大臣藤原道長は太皇太后藤原彰子によって任命されたのだから。

この加冠の儀式により、11歳の後一条天皇は成人となり、翌年中宮を迎える。

中宮はすでに尚侍となっていた彰子、妍子の同母妹の威子である。

尚侍は後宮女官のトップであるが、このころには天皇の妻の一人とみなされるようになっていた。

つまり後一条の中宮候補としてあらかじめ仕えていたわけである。

これは三条天皇の尚侍として最初は宮中に入った妍子と同様なのだが、大きく違うのは、三条の尚侍の妍子はおそらくほとんど彰子と会うことがなかったのに対し、彰子の子の後一条の尚侍である威子は、結婚以前から彰子の監視下に置かれただろうということである。

彰子の権威はさらに強化されたといえる。

望月の歌と3人の后

それはともかく、威子が後一条の中宮となったことで、太皇太后（一条未亡人）彰子、皇太后（三条未亡人）妍子、そして後一条中宮威子と、いわば三代の后はすべて道長の娘で占められることになった。「一家三后」（『小右記』）といわれる状態である。

この祝宴で道長が、

この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることのなしと思えば

と詠んだのは有名な話である。

近年、山本淳子氏はこの歌について、この世はこの夜との掛詞で、「望月」は后の隠喩として、三代の后をすべてわが娘で占めたことを歌ったものだという解釈をされている。

なかなか興味深い解釈だと思う。

太陽と月

私がそう思うのは、三代の后のうち2人までが未亡人だったからである。

この時点で政治に関わる男性皇族、つまり小一条院という尊号を受けて上皇待遇になった元東宮の敦明親王やその兄弟の一族以外には、男性の上皇・天皇・親王は、後一条とその弟の皇太子敦良親王（後朱雀天皇）しかいなかったことである。

女御は天皇の使用人で三位あるいは四位に叙せられるが、中宮・皇后以上は位階を持たない皇族待遇である。

道長の3人の娘は、もはや貴族ではなくなっていたことになる。

つまり一条・三条・後一条の三代にわたる天皇家の中枢にいる、事実上の王権の構成員は、この時点では、なんと後一条・後朱雀兄弟と、3人の后の5人だけで、6割が道長の娘だった。

まさに道長政権は天皇家男性（太陽）を最低限に抑え、后たち（月）にコントロールさせることで維持されていたのである。

※本稿は、『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』（中公新書）の一部を再編集したものです。