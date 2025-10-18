¡ÒÇÓ³°¼çµÁ¤Î»þÂå¤ËÌä¤¦¡Ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡¡Ä¡Ø»ä¤È¥³¥ê¥¢¥ó¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È
¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëºòº£¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ºßÆü³°¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿¼¹ï¤ÊÇÓ³°¼çµÁ¤Î¿»Æ©¤¬Í«Î¸¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»öÂÖ¤ò¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ìºý¤Î½ñÀÒ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø»ä¤È¥³¥ê¥¢¥ó¡Ù¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡¡Ä ÇÓ³°¤ÎÆÇ¤ò¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢18¿Í¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ëº£¤³¤½¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û»³ÅÄÍÎ¼¡¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡ÄÃøÌ¾¿Í¤¬ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢ÎÙ¿Í¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ø18¿Í¤¬¸ì¤ë¡¡»ä¤È¥³¥ê¥¢¥ó¡Ù
ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤È¤Î´Ø¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー½¸¤¬´©¹Ô
£··î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎºÇÃæ¡¢ÆüËÜ¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÁªµó³èÆ°¤ËÌ¾¤ò¼Ú¤ê¤¿¥Ç¥Þ¤ËËþ¤Á¤¿³°¹ñ¿Í¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤ò²õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÈÈºá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬À¸³èÊÝ¸î¤òÍðÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¥Ç¥Þ¤¬°ìÉô¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¼¹â¤Ë¶«¤Ð¤ì¡¢³°¹ñ¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÀðÆ°¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤ò¸«¤ÆÈ¯½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ôー¥Á¤äÎò»Ë½¤Àµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤ÊÇÓ³°¼çµÁ¤Î¿»Æ©¤¬Í«Î¸¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»öÂÖ¤ò¸«Æ©¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ìºý¤Î½ñÀÒ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø»ä¤È¥³¥ê¥¢¥ó¡Ù¡ÊÄ«Á¯¿·Êó¼Ò´©¡Ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂ°¤¹¤ë18¿Í¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÈºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤È¤Î´Ø¤ê¤òÇ¡¼Â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー½¸¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡Ê¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¢¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¡¢¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¡ÊÌ¡²è²È¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡Ë¡¢³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¡Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡Ë¡¢Ê¿Ìî·¼°ìÏº¡Êºî²È¡Ë¡¢¾¾Ï²·ò»ÍÏº¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÍý»öÄ¹¡Ë¤Ê¤É¡£
ÆÃ¤ËÑéÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃöÌÚ¤Î×ÖÅÙÌµ¤ÆùÀ¼¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤«¤é30Ç¯Á°¤Î1995Ç¯¡¢ÃöÌÚ¤Ï¤Ê¤¼¡¢µð³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¤Þ¤Ç¡¢Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡¦ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÊ¿ÏÂ¤Îº×Åµ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤«¤¬ÄÖ¤é¤ì¤ë¡£
Ê¿¾í¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°½ÍåÅç¥áー¥Çー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï£²Æü´Ö¤Ç¤Î¤Ù38Ëü¿Í¤Î´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃöÌÚ¤È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¢ー¤È¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¤¬Î©²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍâÇ¯¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤ÇºÇ½ªÀ»²Ð¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¤ëÊÆ¹ñÀÒ¤ÎVIP¤ò¹ñ¸ò¤ÎÌµ¤¤ËÌÄ«Á¯¤Ë¾·¤¯¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ÃöÌÚ¤Î³ÊÆ®µ»¿ÍÌ®¤Î¹¤µ¤Ë¼þ°Ï¤Ï¶ÃÃ²¤·¡¢¤Þ¤¿¥ê¥ó¥°¤Î³°¤Ç¤â¤³¤ÎÂç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÌÅÍ¾½¤Èº´¡¹ÌÚ·ò²ð¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ý»Ù¤ÏÂçÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÉß¤¯3000Ëç¤Î¥Ù¥Ë¥¢ÈÄ¤òÁ÷¤ë¤Ê¤É¡¢³«ºÅ¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÉéÃ´¤Ç¤¢¤ê¡¢»ý¤Á½Ð¤·ÈñÍÑ¤Ï¡¢ÇüÂç¤Ê³Û¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¸å¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤È¤Ê¤ëUWF¥¤¥ó¥¿ー¤È¤ÎÂÐ¹³Àï¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤¹¤Þ¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ìÂ³¤±¤¿¡£
³«ºÅÁ°¤«¤é¡¢Ê¿¾í¤Ç¤Î¶½¹Ô»ñ¶â¤Î²ó¼ý¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃöÌÚ¤¬·è¹Ô¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Õ¾¢ÎÏÆ»»³¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¹ñ²ñµÄ°÷¡ÊÅö»þ»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
À¸Á°¤ÎÃöÌÚ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤ËÌÄ«Á¯À©ºÛ¡×
ÃöÌÚ¤Ï17ºÐ¤ÇÎÏÆ»»³¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÉÕ¤¿Í¤ò£³Ç¯´ÖÌ³¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢²¸»Õ¤¬Ä«Á¯¿Í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î¶ìÏ«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢¤¤¤«¤ËÁÄ¹ñ¤ÎÅý°ì¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
1994Ç¯¤ËÎÏÆ»»³¤ÎÁÄ¹ñ¤Ë½éË¬Ìä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢20²ó¤òÄ¶¤¨¤ëË¬Ä«¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÃöÌÚ¤Ï¡¢ÆüÄ«¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤ÏËÜ½ñ¤Ë°ä¸À¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤¿À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö¤³¤Îº×Åµ¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÄ«Á¯È¾Åç¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î½ÉÌ¿¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ÆÍè¤¿¡£À¯ÉÜ¡¢ÅÞ¤Î¹â´±¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤ËÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥Ñ¥¤¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×
ËÌÄ«Á¯À¯ÉÜ¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ý¤¹ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ë¬Ä«¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÃöÌÚ¤ËÀÇ´Ø¤òÄÌ¤¸¤¿·ù¤¬¤é¤»¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢ÎÏÆ»»³¤ÈÃöÌÚ¤Î´é¤¬¾ÓÁü²½¤µ¤ì¤¿ÀÚ¼ê¤òË×¼ý¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ÷µª¤òÍð¤¹¡×¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÃöÌÚ¤Ï¡¢¡ÖÁÄ¹ñË¬Ìä¤·¤¿Ä«Á¯³Ø¹»À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÅÚ»º¤µ¤¨¼è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤³¤È¤ò¡ØÀ©ºÛ¡Ù¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤ó¤ÊÀ¯¸¢¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÊ¿ÏÂ³°¸ò¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¹ñ¸òÀµ¾ï²½¸ò¾Ä¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤âÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÙÇÃ×ÌäÂê¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤³¤ó¤ÊÌ·½â¤äÉÔ¾òÍý¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¯¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¡×
ÃöÌÚ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Î¹ÅÄ¾¤·¤¿³°¸ò»ÑÀª¤ò¤Ö¤ÁÇË¤ê¡¢ÆÍÇË¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£ÏÑ´ßÀïÁèÄ¾Á°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¤¥é¥¯¤ÇºßÎ±ÆüËÜ¿Í¤¬¿Í¼Á¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Ã±¿È¤Ç¥Ð¥°¥À¥Ã¥É¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÎÏ¤Ç²òÊü¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»þ¡¢³°Ì³¾Ê¤ÏÃöÌÚ¤Î³èÆ°¤ËË¸³²¤µ¤¨²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µÄ°÷¤È¤·¤Æ³°¸ò¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Áê¼ê¤Î¹ñ¤òÃÎ¤ê¡¢²û¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃöÌÚ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤ËÌÄ«Á¯À©ºÛ¡×¤«¤é¹ÅÄ¾¤·¤ÆÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÂÐÄ«³°¸ò¤Ï»õ¤¬¤æ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÇ³¤¨¤ëÆ®º²¡×¤¬Â¸Ì¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÇÓ³°¼çµÁ¤òÀú¤ëÀ¯ÅÞ¤Î½Ð¸½¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦»×¤ï¤»¤ëÃöÌÚ¤Î¥â¥Î¥íー¥°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÎÏÆ»»³¤òÁÄ¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÌÚ¶âÂÀÏº¡¢Ä¹½£ÎÏ¡¢Á°ÅÄÆüÌÀ¡¢À±Ìî´ªÂÀÏº¡¢ÌÚÂ¼·ò¸ã¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥êー¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ï°ìÀ¤¡¢ÆóÀ¤¡¢»°À¤¤ÎÀ¤Âå¤ËÅÏ¤ë¤Þ¤ÇºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤Î¥ì¥¹¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÍè¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ËÑÃÒÀ±¤¬¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤¹¤ë¥¥ó¥°¥«¥º¤Î¸ÀÍÕ
ÃöÌÚ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë»°±ºÃÎÎÉ¤â¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤ê¡¢ºßÆü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ó¥°¡¦¥«¥º¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¼ã¤Æü¤ÎËÑÃÒÀ±¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿ËÑÃÒÀ±¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ーU¤Ç£´ÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¤Î·è¾¡¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎËÑ¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÆþÃÄ¤·¤¿µþÅÔ¥Ñー¥×¥ë¥µ¥ó¥¬¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿¥«¥º¤ò¿ÍÀ¸¤Î»Õ¤È¤·¤Æº£¤âÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏËÑ¤¬¤Þ¤À¿·¿Í¤Îº¢¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥«¥º¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¤«¤¤ÃÒÀ±¡¢¼«¹ñ°Ê³°¤Ç¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëº¤Æñ¤À¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤ï¤«¤ë¤«¤¤¡© µ»½Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Îµ»½Ñ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¹â¤¤¤«¤é¤Í¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê»ö¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Ø¤Î¾ðÇ®¡¢°ìÅÓ¤Î¸¥¿È¡¢Ëè»î¹ç¡¢º£Æü»à¤ó¤Ç¤â²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»î¹ç¤ËË¾¤ß¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤ëÁª¼ê¤À¡×
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤¬²¶¤Î¥µ¥Ã¥«ー¿ÍÀ¸¤À¡¢ÃÒÀ±¤¬ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤È¤³¤È¤ó¤Þ¤Ç°¦¤·¤Æ¤ä¤ì¡£ÃÒÀ±¤Î¥×¥ìー¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¹ñ¤Î¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤ó¤À¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ê¤ó¤À¤è¡×
ËÑ¤Ï¡¢¥«¥º¤Î¸ÀÍÕ¤òÆüËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥ê¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êì¹ñ´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â²¿ÅÙ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¡¢ÆüËÜ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿ËÑ¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢²¡¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¹ñÀÒ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢°ã¤¦¹ñ¤Î¿Í¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î¿ò¹â¤µ¤ò¥³¥ê¥¢¥ó¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÀâ¤¯¥«¥º¤ÎÈ¯¿®¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¼¤È´¿¿´¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈÈ¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î²¿¤ÈÉÏÁê¤Ê¤³¤È¤«¡£
£¸·î25Æü¤Ë¹âÅÄ½ã»¥ËÚ°å²ÊÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢²Î¼ê¤Î²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤¬¡¢½ÐÀ¸ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¡ÈÎ¤µ¢¤ê¥³¥ó¥µー¥È¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¡¥Á¥ã¥¤¥ÊÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡È¿Æü¹ÔÆ°¡¡¤¤¤í¤¤¤íÉÔ²Ä²ò¤Ç¤·¤¿¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤À¤·¹ñÀÒ¤ÏÆüËÜ¡¡¤³¤³¤í¤Ï¥Á¥ã¥¤¥Ê¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£
ÀïÁ°¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤¬ÆüËÜ¤ÎÐúÑ´¹ñ²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ëþ½§¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬Âç³Ø¶µ¼ø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ä¹ñÀÒ¤Ç¤Îº¹ÊÌ¤Ê¤É¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Î´ë²è¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÏÄ«Á¯³Ø¹»¡¦¹â¹»Ìµ½þ²½ºÛÈ½
ÍÄ¾¯´ü¤ËËþ½§¤ÇÇÔÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¤Á¤Ð¤Æ¤Ä¤ä¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡¤ÎÊÔ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤«¤é¤Î°ú¤¾å¤²ÂÎ¸³¤È¤½¤³¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¡¢Ä«Á¯¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¡¢¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤òÊ¿¾í¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÆüÄ«¥¹¥Ýー¥Ä¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆüÂÎÂç¤Î¾¾Ï²·ò»ÍÏºÍý»öÄ¹¤Ï¤³¤¦¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜ¹»¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ºÇ¤âÀïÁè¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿Âç³Ø¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¡Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´ð¼´¤Ë¹ñºÝÊ¿ÏÂ¤Ë´óÍ¿¡Ù¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
Âç³Ø¤È¤·¤ÆÃ´¤Ã¤¿²áµî¤ÎÀïÁè²Ã³²¤ÎÎò»Ë¤ËÌÜ¤òÇØ¤±¤º¤Ë¡¢Îã¤¨À¯ÉÜ¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤â¼«³ÐÅª¤ËÌ±´Ö³°¸ò¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
´ë²è¤«¤éËÜ½ñ¤ÎÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Ä¥·Å½ã¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖËÜ½ñ¤Î´©¹Ô¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¹â¹»Ìµ½þ²½ºÛÈ½¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
2010Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»Ìµ½þ²½À©ÅÙ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤äÃæ²Ú³Ø¹»¤Ê¤É³°¹ñ¿Í³Ø¹»¤Î¹â¹»À¸¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä«Á¯³Ø¹»¤À¤±¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¡£Ä«Á¯¿ÍÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÀ¤é¤«¤ÊÌ±Â²º¹ÊÌ¤Ë¡¢249¿Í¤ÎÄ«Á¯³Ø¹»À¸¤¬¹ñ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÄóÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢15²ó¤ÎºÛÈ½¤ÎÆâ¡¢ÂçºåÃÏºÛ¤Ç°ìÅÙ¾¡ÁÊ¤·¤¿°Ê³°¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇÔÁÊ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤ÇÅö»þ25ºÐ¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÄ«¹âÀ¸¤äÆ±Ë¦¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤ÈÁÏ´©Åö½é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¤ÎÉü³è¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¡ºÍ»Õ¤ÎÂ¼ËÜÂçÊå¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Øº£¡¢ºßÆü¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ïº¹ÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¡¢Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊý¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤ÈÄ«Á¯¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤¿¤¤¤È¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤·¤¿¤é¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Î»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¡¢³§¤µ¤ó²÷Âú¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£¡¢À¸³è¶ì¤¬³°¹ñ¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌ·Àè¤¬¼Ò²ñÅª¸¢Íø¼å¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É±Ç²è´ÆÆÄ¤â¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤â¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤âÌ¡²è²È¤âºî²È¤â¡¢18¿Í¤¬Ìä¤ï¤º¸ì¤ê¤Ë½Ò¤Ù¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖWe are already living together. ¡ÊËÍ¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
Íî¸ì¤ÎÎÓ²È°ìÌç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿³¤Ï·Ì¾¹áÍÕ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÂµ¤¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ºßÆü¤ÎÍû°å»Õ¤òÌ¿¤Î²¸¿Í¤È¸À¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤ÎÌ¿¤Î²¸¿Í¤Ï¡¢Æ±Ë¦¤ò¼é¤ê¡¢Æ±Ë¦¤ò°¦¤·¡¢ÁÄ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤·¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡×
¡Ö»ä¤È¥³¥ê¥¢¥ó¡×¤Ï¡Ö»ä¤ÈÊ¿ÏÂ¡×¡¢¡Ö»ä¤ÈÎò»Ë¡×¤È¤âÆÉ¤ß¹þ¤á¤ë¡£ÇÓ³°¤ÎÆÇ¤ò¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿ÌÚÂ¼¸µÉ§