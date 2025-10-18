櫻井心那は15位、伊藤二花は24位と圏内で最終日へ 佐藤心結は117位 45位タイまでが最終に進出【米女子2次予選】
＜LPGA Qシリーズ（2次予選） 3日目◇17日◇プランテーションG＆CC（フロリダ州）◇ボブキャットC（6553ヤード・パー72）、パンサーC（6392ヤード・パー72）＞来季の米国女子ツアー出場権をかけたQシリーズ（予選会）のセカンドステージは第3ラウンドが終了した。最終ラウンド終了時点で45位タイまでの選手が、12月4日から始まる最終予選会（マグノリア・グローブGC/アラバマ州）に進出する。
【写真】印象ガラリ？ 櫻井心那さんがドレスアップ
日本勢は6人が参加。日本ツアー通算5勝の櫻井心那はボブキャットCをプレーし、3バーディ・1ボギーと2つ伸ばした。トータル6アンダーの15位タイで最終日に向かう。今季米下部のエプソン・ツアーで戦った伊藤二花もトータル4アンダー・24位タイと最終進出圏内をキープしている。谷田侑里香、杉原彩花はトータル1オーバー・82位タイで、3日目終了時点のカットライン（2アンダー）まで3打差。日本ツアー1勝の佐藤心結はトータル4オーバー・117位タイと苦戦が続いている。アマチュアの内田エイミー暖子は、トータル14オーバー・184位タイ。選手たちはボブキャットC、パンサーCをプレー。セカンドステージの順位に応じて、来季のエプソン・ツアー出場資格も決まる。
LPGA Qシリーズ2次予選 第3ラウンドの結果
櫻井心那 プロフィール＆成績
LPGA Qシリーズ2次予選 第3ラウンドの結果
櫻井心那 プロフィール＆成績
