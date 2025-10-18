◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦 マリナーズ6―2ブルージェイズ（2025年10月17日 シアトル）

マリナーズは17日（日本時間18日）、本拠でブルージェイズとリーグ優勝決定シリーズ第5戦に6―2と逆転勝ち。通算3勝2敗として、球団初のワールドシリーズ進出へ王手をかけた。

1点を追う8回だった。レギュラーシーズン60本塁打のローリーが、ブルージェイズ3番手のリトルの球をとらえた。カウント2ボールからの3球目、低めのシンカーをすくいあげた打球は高々と左翼へ舞い上がり、そのままスタンドに吸い込まれた。この起死回生の同点ソロで、一気に球場が盛り上がった。

さらに、3四死球で無死満塁とし、スアレスが4番手のドミンゲスの真ん中に来た直球を逃さず、右翼席へ運ぶ決勝のグランドスラムとなった。

敵地で連勝しながら本拠地で連敗。第5戦も終盤まで相手にリードを許す展開だったが、ローリーの一発で潮目が変わり、試合をひっくり返した。

球団初のワールドシリーズ進出をかけた第6戦は19日（日本時間20日午前9時3分）に行われる。