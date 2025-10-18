◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース-ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が初回に投打二刀流で躍動しています。

ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズの第4戦。3連勝と突破に王手をかけているドジャースは、1番投手兼指名打者の投打二刀流で出場します。

まずは“投手・大谷”が先頭打者に四球を与えますが、2番のジャクソン・チョウリオ選手を161キロで空振り三振。続くクリスチャン・イエリチ選手にも161キロで見逃し三振を奪うと、4番のウィリアム・コントレラス選手には変化球で三振を奪い、3者連続三振とします。

すると直後の攻撃、今度は“打者・大谷”が左腕ホセ・キンタナ投手のインコースの変化球をとらえ、ライトスタンド上段への一発。ポストシーズン第3号は、136メートルの特大アーチでした。

SNSでは「もうすごすぎ、漫画の世界だよ」「三者連続三振からの先頭打者ホームランは鳥肌モノ！」「今日はまた歴史的な日になるぞ」「凄すぎて頭が追いつかない」など、ファンも驚がくの1イニングとなりました。

その後、トミー・エドマン選手のタイムリーなど、3点先取。勝てば2年連続ワールドシリーズ進出となる一戦で好スタートを切りました。