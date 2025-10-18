長野五輪金メダリスト・清水宏保、現役引退後に“収入ゼロ”「選挙に出てしまったから」 落選で1億2000万円使い果たすも“公約”守る
長野五輪男子スピードスケート500メートル金メダリストの清水宏保（51）が、16日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』（後7：00）に出演。驚きの転身を明かした。
【写真】清水宏保、空き巣被害で全財産盗まれた過去→衝撃の後日談
現役時代の収入について、清水は「年収でいったら1000万円前後だった記憶があります」と告白。五輪金メダルの報酬に関しては「日本スケート連盟と日本オリンピック委員会から1位は300万、2位は200万、3位は100万。あとは各メディアのスポーツ賞、1社100万円。なんだかんだで、1000万円くらいになっていたような」と語っていった。
現役時代には総額1億2000万円以上稼いだという清水だが「使い切りました」ときっぱり。その大きな理由のひとつとして「僕が間違えて選挙に出てしまったからです。ある日突然、松山千春さんから電話があって、鈴木宗男から電話があるから話だけでも聞いてくれないかと。（そこから出馬した）」が、あえなく落選となった。
引退後、テレビや講演会でお金を稼いでいたが、出馬により政治色が強くなってしまったため、オファーがなくなり、収入はゼロに。「（稼いだ1億2000万円のうち）車のローンや生活費に9000万円を使って、残った3000万円は、サービス付き高齢者向け住宅を作りました。介護施設の経営。選挙の公約として、医療とスポーツを融合させた施設を作ると入れていたので」と語った。その後、4万円台のアパート暮らしを経て、今はレーサーとしても活動しているが、収入事情について「レーサーでは大卒の初任給くらいはあるのかな」と打ち明けていた。
