10月17日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「上質ツヤリップでつくる 大人顔メイク」が紹介されました。

【映像】蛯原友里が「すごく今っぽい」と絶賛！秋にぴったり、プロが教える“リップが主役”の大人顔メイク術

教えてくれたのは、ヘア＆メイクアップアーティストのKUBOKIさん。

モデルや俳優のヘアメイクはもちろん、雑誌やメディアへの出演、シャワーヘッドスパをプロデュースするなど、さまざまなジャンルで活躍中です。

KUBOKIさんいわく、今季のリップはベルベットのような絶妙な光沢があるアイテムが多いのだそう。

今回はトレンド感満載のリップを主役に、全体のバランスを考えたメイクをご紹介。

まずはアイブロウから。アイメイクは無彩色系で仕上げ、メインのリップを際立たせます。

眉が薄くなっている部分に描き足していきます。短いストロークで描き足すのがポイント。

眉頭を毛流れに沿って描き足していきます。

眉頭を近づけることで、力強い印象の目元になるのだそう。

最後にスクリューブラシで毛流れを整えたらアイブロウは完成。

次はアイシャドウ。今回は大人顔に仕上げるためにスモーキーなカラーをチョイスします。

まずパレット右上のグレージュ系のカラーをブラシに取り、目のキワからアイホール全体に塗っていきます。

このとき、丁寧にぼかし込んで骨格を強調するのがポイント。目力がアップします。

次に締め色を細めのブラシに取り、アイラインを引くように目のキワに塗っていきます。

何もついていないブラシで馴染ませることで、深みがありつつ自然な仕上がりに。

さらにここで目元の印象をワンランク上げるポイントが。

目尻のキワからアイラインにつなげるようにアイシャドウを入れて締めることで、輪郭が強調されて目元の印象がアップするのだそう。

再びパレット右上のグレージュをブラシに取り、目の下のキワにもまつ毛の間を埋めるように入れていきます。

続いて、パレット左上のパールを取り、二重幅にのせてスモーキーなカラーにきらめきを足していきます。

お次はピンクベージュのチーク。

外側から内側に向かって骨格を立てるようにふんわりのせていきます。

リップとのバランスを考えてチークは控えめにのせましょう。

続いて今回の主役のリップ。色はブリックレッドをチョイスします。

リップブラシで唇全体に塗っていきます。

一度ティッシュオフしてから塗り重ねると、色の深みがアップするとのこと。

これでメイクは完成。リップの質感が際立つオシャレな大人顔に。

最後に、ストレートアイロンで顔まわりを整え、ワックスでニュアンスを出したら。

「上質ツヤリップでつくる 大人顔メイク」の完成！

全体を丁寧に仕上げることで、絶妙な質感のリップが上品に際立つ大人顔メイク。みなさんも参考にしてみて。

番組MCの蛯原友里さんは「なんとも言えない絶妙なツヤ感のリップ、すっごく魅力的でした」「秋っぽくていいですね。色味も絶妙で、今季の色にぴったりじゃないですか。すごく今っぽい」とコメントしました。