

高校入試では第1志望の学校へ合格できなかったのですが…… ＊写真はイメージです（写真：Fast&Slow / PIXTA）

大学受験では総合型選抜などが始まり、いよいよ受験シーズンに。少子化の時代でも、難関校や人気校をめぐる競争は激しく、合格までの道のりは決してやさしくありません。さらに、入試制度の多様化や学費の負担、情報格差など、受験を取り巻く環境はますます複雑になっています。

中島裕也さん（仮名・大学生）は、やる気を失ってしまった高校時代を乗り越えて、第1志望の名古屋大学に合格、晴れて大学生になった。

「高校入学当初は不登校になるんじゃないかと心配しました」と母親の智香さん（仮名）が話すほどの落ち込みようで始まった高校生活、裕也さんはいったいどのように乗り越え、大学受験に向かったのか、話を聞いた。

不本意のまま始まった高校生活

笑顔の親子であふれる高校の入学式、当時三重県在住だった裕也さんは、“場違い”な気分を抱えていた。高校入試での挫折を引きずっており、周りの笑顔とは対照的に裕也さんの表情は重い。第1志望だった国立の高等専門学校、いわゆる高専に落ちての入学だった。

国立の高専は偏差値が高い傾向にあり、裕也さんの志望校も学業が優秀でないと合格は難しいと言われていた。

しかし裕也さんの内申はオール5に近く、学年でも成績はトップクラス。担任からも「必ず受かる！」と太鼓判を押されての出願だった。しかし結果は不合格。仕方なく、地域で2番手と言われる県立の進学校に入学した。

地域2番手とはいえ人気の高い高校で、第1志望で進学してきた生徒がほとんど。周りは合格を嬉しそうに喜ぶ同級生ばかりだったが、裕也さんの気持ちは真逆だった。

裕也さんは第1志望の高専に向けて対策はしていた。しかし不合格になってからはショックで机に向かえなくなり、何もしないまま県立高校の入試に挑んで合格した。

「みんな第1志望やのに僕は第2志望……」、不本意な学校への入学に気持ちが乗らず、次第に学校に行かない日が増えていった。智香さんは「このまま不登校になるんじゃないかと思ったくらいでした」と当時を振り返る。

高校では、大学について調べる宿題が出た。だが裕也さんはいつまでたっても白紙のままで、提出をボイコット。「もう未来なんて考える気にもなれない」という気持ちが覆っていた。この自己肯定感の低さはしばらく続き、高2になっても払拭することができなかった。

しかし、そんな中でも幼い頃から通っていた公文式の教室は続けていた。

高専を目指したのは、入試のための勉強に嫌気がさしたからだった。学校の成績は、授業を聞くだけで取れてしまう。勉強は好きだが、高校入試や大学入試のために勉強するのが面白くなかった。高専ならば、自分の興味のある分野の勉強がとことんできる。そんな思いで高専を第1志望にしていたのだ。

自分のやりたい勉強をするのは好きな裕也さんに、公文式はフィットしていたのだろう。自分のやりたい単元の教材だけ選び、ひたすら解くことを続けていた。

一方、いつまでも将来の希望を“白紙”のままにすることはできない。3年生への扉が開き始める高校2年生の冬のこと、智香さんは裕也さんに一声かけてみた。

「そろそろ塾に行き出す子もいるけど、裕也はどうする？」、そう尋ねると裕也さんは「行こうかな」と答えたのだった。

自習室の“先生”との雑談で大学に興味

こうして始まった塾探し。通える範囲にあったのは東進ハイスクールと河合塾、秀英予備校の3つだった。

「勉強は自分で進められるから、自習室だけ使いたい」というのが裕也さんの希望。いずれの塾にも自習室はあったのだが、講座を取らずに自習室だけを使うことができる塾は秀英予備校だけだったため、消去法でここに決めた。

自習室といっても、分からないところがあれば教えてくれる先生が常駐していた。それに加えて週に1回、自分の担当の先生に相談できる時間が1時間あった。裕也さんの担当は名古屋大学の院生だった。

裕也さんはこの個別相談の時間、勉強で分からないところを聞くことはほとんどなかった。それよりも、この院生との雑談から得るものが大きかったようだ。大学とはどんな学びができるところなのか、先生は何を面白いと思って大学に進学したのかなどを聞くうちに、徐々に大学へ進学したいという気持ちがわいていった。

そうはいっても「〇〇大学に入りたい！」などという明確な目標はまだ定まらない。しかし、模擬試験では志望校欄に大学名を書かなくてはいけない。

裕也さんが思いついたのは、家から通えて名前を知っている三重大学だった。そこで、ここを第1志望にしてみることに。当初の模試の合格判定はC。これでは合格できないと思ったのか、高2の冬、裕也さんはようやく大学入試のための勉強に本腰を入れた。

3年生に上がると三重大学はA判定が取れるようになった。智香さんはこれで大丈夫だろうと思っていたが、当の裕也さんはまったく安心していなかった。

「高専の入試だって模試はずっとA判定だったのに落ちたんだ。ここよりも高いレベルの大学でA判定を出して、絶対受かる！という状態で入試を受けたい」（裕也さん）

そこで、次は静岡大学を志望校欄に書くことにした。ところがこちらもすぐに、A判定が取れるようになった。

静岡大学がA判定なら、もう少し上の偏差値帯の大学を書いてみよう。そう思った裕也さんは、次の模試で神戸大学と書いたが、こちらもA判定が取れるようになっていく。そこで、さらなる目標として捉えたのが、名古屋大学だった。

この間、智香さんは、本人から話を始めるまでは何も言わずに見守った。智香さんは智香さんで、高校入試の苦い思いを引きずっていたからだ。

「高専の受験のときに、学校の先生にも絶対に受かると言われていたので、私も息子を励ますために『絶対大丈夫だから』と声をかけていたんです。それなのに、結果は不合格で、あの時、本当に後悔したんです。

だから、大学受験では、たとえ模試での成績が良かったとしても、あえて、『ふ〜ん』と、何も言わないようにしました」（智香さん）

智香さんはまるで、“成績には興味がない”というように振る舞った。実際、仕事もあるため四六時中、裕也さんのことを考えるなんてこともできない。だが、この気楽な感じが裕也さんには救いになっていたようだ。

「今回、取材を受けることを決めてから、息子に『大学受験の時、お母さんって、どんなところが良かった？』と聞いてみたんです。そしたら、『何も言わなかったことかな。落ち込んでる時も励ますんじゃなくて、一緒のトーンでいてくれたのが良かった』って言われました」（智香さん）

とんとん拍子に成績は向上したが…

高校3年生の夏の時点で名古屋大学はC判定。当初目標にしていた三重大学は安心して目指せる学力はついていたが、裕也さんには、せっかくなら名古屋大学もA判定にしたいという思いがわいていた。

それからもコツコツと自習室に通っては勉強を進めていく。すると、高3の秋にはA判定が取れるように。入試直前に行われた12月の模擬試験ではA判定の中でも上位になり、名古屋大学志願者の上位に食い込むことができていた。

目標にする偏差値帯を徐々に上げ、着実にA判定を積み重ねてきた裕也さん。その積み重ねは、高校入試で失ってしまった自信を取り戻すきっかけともなった。

筆者が高校の取材をしていると、「現役生の伸びしろはすごいんです」という言葉を聞くことが多々あるが、裕也さんはまさにそんな1人だろう。

迎えた共通テストでも好調ぶりを発揮し、本人も手応えを感じたという。後に届いた成績開示によれば、全教科8割は取っていた。特に英語の成績が良く、段階表示は9だ。共通テストの成績は入試が終わってから届くものだが、結果は自己採点とほぼ変わらなかった。

共通テストの好成績を受けて、私立入試は共通テスト利用型の入試を中心にし、残りの日々は国立大学の2次試験の対策に力を注ぐことにした。第1志望にしたのは名古屋大学理学部。私立は関西学院、関西大学、立命館。国立の後期入試には静岡大学を出願することにした。

私立入試の合格発表は2月15日に全部分かった。結果は全て合格。浪人はしなくて済むという安心感の中、名古屋大学の入試に挑んだ。

国立大学の2次試験は1日で終わるところが多い中、名古屋大学理学部の入試は2日間にわたって行われる。初日が英語と理科系の科目で、2日目に数学。自宅から大学までは電車を使って2時間かかるが、通おうと思えば通える。

だが、落ち着いて受験をさせてあげたいと、智香さんは名古屋市内で宿を探した。名古屋大学の近辺には宿がない。幸いにも智香さんは名古屋の土地勘があったので、大学までのアクセスが良く、かつ、朝がさほど混まない駅に絞って探し、地下鉄名城線の熱田神宮伝馬町駅近辺に決めた。

「ここなら、名古屋大学駅まで1本で行けます。朝が心配だから、ついてきてほしいと言われたので、同じホテルで別々の部屋を取って泊まりました」

入試1日目、智香さんは裕也さんを送り出した後、疲れて帰ってくるであろう裕也さんのために、甘いパンを買い込んでホテルに戻った。どんな結果だったとしても、甘いものは元気をくれる。そう信じて用意した。

本当は心配で仕方ない気持ちを隠し、帰ってきた裕也さんを駅で出迎えた。しかし、改札を出て現れた裕也さんの表情が暗い。

「最悪。ぜんぜんできなかった」と見るからに落ち込んだ様子。かける言葉が見つからない。2人とも無言でホテルのロビーに座り、甘いパンを頬張った。

「結局、第1志望には受からん人生なんや……」

裕也さんがボソリとつぶやくその言葉に智香さんの胸もかきむしられた。“そんなことはない”と言ってやりたい気持ちはあるものの、高専落ちの記憶がその言葉をかき消す。

「まだ明日の試験があるから、明日、受けるだけ受けてさ……」。大丈夫という言葉を使わずに励ます言葉を考えたが、これ以上の言葉が出てこなかった。

2日目、昨日と同じ道を通ってホテル近くの駅へと向かった。「いってらっしゃい」、そう見送った智香さんの足は、自然と近くにある熱田神宮に向いていた。

「神さま、どうか、どうか息子を受からせてください」

裕也さんの前では見せなかった涙が、智香さんの頬をつたった。

「発表待ち」で迎える卒業式

合格発表までの約2週間。その間に高校の卒業式も終わってしまう。合格発表の出ていない国立志望の学生達は「卒業」の言葉を聞いても「心ここにあらず」だ。

前期入試の結果が出るのは3月10日。これがだめなら、12日に行われる静岡大学後期入試のために、翌日には静岡へ向かわなくてはいけない。

「SNSなどで問題の答え合わせの情報が飛び交うんです。息子は見ないようにしようとしていたようでしたけれど、日が経つにつれてつい見ちゃうようでした」と智香さん。

「ここでこの問題が取れたら大丈夫かも」「いや、ここで落としてたらあかんか……」、裕也さんの気持ちは日々揺れた。

迎えた3月10日。合格発表は午後3時だ。この日、智香さんは仕事があった。裕也さんは合格発表を一人で見るのが心細かったのか、発表当日、友達10人とボウリング場にいた。ボウリングに興じて気を紛らわせたかったのかもしれない。

迎えた3時。友人らも一斉に、スマホで合格発表のサイトを探し、アクセスを試みてくれた。サイトがパンクしているのか、どのスマホもなかなかつながらない。

最初につながったのは、友人のスマホだった。「ログインできたぞ！番号いえ」と友人。裕也さんが伝えた番号を入力すると「合格」の文字が画面に現れた。

「合格や！」「やったな！」「スゲー！」10人の歓喜の声がボウリング場に響いた。

裕也さんは興奮気味に智香さんに電話で報告した。



名古屋大学入学試験の成績開示（画像：中島さん提供）

高校入試から引きずった、頑張っても「どうせ第1志望には入れない」という思いは払拭された。

親は、転んだ息子を幼い頃のように、抱き上げてやることはできない。転んだ横で立ち上がるのを見守るしかない。そうするうちに、子どもは自分で立ち上がる術を見つけていく。

大学入試は親が子の手を離すための準備でもあることを、裕也さん親子は教えてくれた。



（宮本 さおり ： フリーランス記者）