「乾燥さん」より、ノンケミカル処方の保湿力スキンケア下地が誕生！　乾燥も日やけもしっかり防いで１日中しっとり肌に

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは11月4日、スキンケアからベースメイクまでトータルケアする「乾燥さん」より化粧下地を数量限定で発売します。

乾燥さんは、乾燥による肌の不快感ゼロを目指すトータルケアブランド。今回、乾燥さんから、敏感肌に寄り添う紫外線吸収剤不使用の下地が新登場します。

ノンケミカル処方で肌へ負担をかけず、紫外線からも肌を守ります。さらに高い保湿力で日中のカサつきを防ぎ、しっとりとしたうるおいをキープ。揺らぎがちな肌の人にも安心してオールシーズン使用できます。

■乾燥さん 保湿力スキンケア下地 ノンケミ ＜化粧下地＞

肌にやさしいノンケミカル処方*¹

保湿力と心地よい使用感はそのままに、肌に余分な負担を与えない紫外線吸収剤不使用のノンケミカル処方*¹。

SPF45・PA++++で紫外線もしっかり防ぎます。

洗顔後はこれ1つでOKのオールインワン

1本に6つの機能を兼ね備えたオールインワン下地です。

［化粧水・美容液・乳液・クリーム・UVカット・化粧下地］

フリー設計

石けんでオフできるやさしい使い心地。

［紫外線吸収剤・石けんオフ・石油系界面活性剤・パラベン・タール色素・アルコール・合成香料］

環境因子から肌をガード！

乾燥を引き起こすさまざまな要因から肌を守ります。

［花粉・ほこり・PM2.5・紫外線・ブルーライト］

1日中、クリーム塗りたてのしっとり感

肌にとけ込むスキンケアのような使い心地で、日中のカサつきを抑えて1日中しっとりふっくらとした肌に保ちます。

［ワセリン・ナイアシンアミド・アミノ酸*²・セラミド*³］（以上、全て保湿）

◇使用方法

適量（パール粒大）を顔全体にのばし、なじませてください。

＊1 紫外線吸収剤不使用

＊2 イソロイシン、ロイシン、フェニルアラニン、トレオニン、バリン、ヒスチジンHCl

＊3 セラミドAP、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP

■商品概要

2025年11月4日発売

「乾燥さん 保湿力スキンケア下地 ノンケミ ＜化粧下地＞ 30g」1,430円

【乾燥さん公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/brand/kansosan/

（エボル）