フェイスマスクブランドNo.1の「ルルルン」より、初のサプリメントが登場！

Dr.ルルルンは10月27日、シリーズ累計24億枚※1 突破、フェイスマスクブランドNo.1※2 の「ルルルン」より、初のインナーケアアイテムとして、サプリメント「飲むルルルン」を発売します。

「ハリ不足を感じる」「うるおいをチャージしたい」「クリアな輝きが欲しい」など、あらゆる生活シーンに合わせて3タイプをラインナップ。まずは1日2粒で手軽に、内側からサポートする飲む新習慣の提案です。

2025年10月10日より、よりマツモトキヨシ・ココカラファインにて先行販売を開始しました。

商品ページ：https://lululun.com/shop/pages/supplement

※1 2011年7月〜2024年12月の累計販売枚数（同社調べ）

※2 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

■かしこく、よくばる、新しいキレイの育て方。

「インナービューティー」に興味はあるけれど、 “種類が多くてわからない”、“何から始めるのが正解なのかな？”という人へ。肌と向き合い続けてきたルルルンが提案する、シーンに合わせて選ぶ「飲む新習慣」です。

◇あなたへのおすすめは？ 3タイプの選び方。

ルルルンサプリメント（ビューティーリフト）

「なんだか最近疲れたような気がする……」と感じているあなたへ。先端の成分、エクソソームを配合したサプリメントで、心も弾むような、ハリのある毎日へ。

ルルルンサプリメント（インナーバリア）

これまでのケアだけでは、なんとなく足りない気がするあなたに。うるおい成分を配合したサプリメントで、ぷるんとみずみずしく、健やかな毎日へ。

ルルルンサプリメント（白玉チャージ）

ストレスや不規則な生活を見直して、気分を切り替えたいあなたに。透明感サポート成分を配合したサプリメントで、パッと光を放つような澄み渡る毎日へ。

■商品概要

「ルルルンサプリメント」

左から

・ルルルンサプリメント（ビューティーリフト）

・ルルルンサプリメント（インナーバリア）

・ルルルンサプリメント（白玉チャージ）

【内容量】各28粒入（2週間分）

【価格】各2,138円

【発売日】

・2025年10月10日 マツモトキヨシ・ココカラファインにて先行販売開始

・2025年10月27日 ルルルン公式オンラインストアにて販売開始

