¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ£±¤â¥é¥¹¥È£µÀï¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾¡ÅÀ65¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î£²°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï£µ¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¡¢10·î17Æü¤Î¿À¸Í¡¢25Æü¤ÎµþÅÔ¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼£²Ï¢Àï¤Ç¼óÈø¤è¤¯¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ì¤Ð¡¢2016Ç¯°ÊÍè£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ£±¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¾õ¶·¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î´ØÌç¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆÃæ¤Î¿À¸Í¤È¤Î°ìÀï¡£Å¨ÃÏ¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÀöÎé¡É¤òÄË´¶¡£ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²¼¤¬¡£¥¹¥ê¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤âÆñ¤·¤¤¤·¡¢¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£¤½¤Î´Ä¶¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿À¸Í¤ËÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢¿À¸Í¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÂçÇ÷Í¦Ìé¤ËÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¡¢Èà¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥µ¥¤¥É¤«¤éÌð·Ñ¤®Áá¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦°µÎÏ¤Î¤¢¤ë¹¶¤á¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¼¯Åç¤Ï³«»Ï¤«¤é30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤ÜËÉÀï°ìÊý¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÍ¦´º¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤Î¼é¸î¿À¡¦ÁáÀîÍ§´ð¤À¡£³«»Ï£²Ê¬¡¢±¦CK¤«¤é¤ÎÉðÆ£²Åµª¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò³Î¼Â¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¤½¤Î£±Ê¬¸å¡¢µÜÂåÂçÀ»¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ÂçÇ÷¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÁê¼ê¤Î·èÄêµ¡¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÇ÷¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤¿Ä¾¸å¡¢±¦É¨¤òÄË¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼ÇÀ¸¤ËÉ¨¤¬»É¤µ¤Ã¤ÆÈ´¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤½¤Î¸å¤ÎÊý¤¬Æ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£ÁáÀî¤Î¥¿¥Õ¤µ¤ËÌ£Êý¤âÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯£°¡Ý£°¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¹¶·â¤Î¥®¥¢¤ò½ù¡¹¤Ë¾å¤²»Ï¤á¤¿¡£ÁáÀî¤Ï½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥ó¥È¹¶·â¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤«¤Ê¤È¡£¤â¤Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤¬²¡¤·¾å¤²¤Æ¤«¤é¥Ï¥¤¥Ñ¥ó¥È¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¥¢¥ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£°¡Ý£°¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢º£µ¨15ÅÙÌÜ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆâÍÆÅª¤ËÂç¤¤¯Áê¼ê¤Ë¾å²ó¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¡ÅÀ£±¤Ï¸æ¤Î»ú¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÁáÀî¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¡£°ÛºÌ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿·Á¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÂåÉ½¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂåÉ½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë¿ÈÂÎ¤¬´·¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿»þ¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿»þ¤Ë¡Ø¥Ô¥¯¥Ã¡Ù¤Æ¿ÈÂÎ¤¬Â®¤¯Æ°¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë²æËý¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌá¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ôÆü¤ÇÄ¾¤¹¤Î¤Ë¤À¤¤¤Ö¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÂåÉ½¤Ø¹Ô¤±¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼¯Åç»þÂå¤ÎÌÁÍ§¡¦¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤ä²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¡¢Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ëÊ¬¡¢È¿±þ¤òÂ®¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¶¯ÅÙ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÈÈùÌ¯¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡£··î¤ÎE-£±Áª¼ê¸¢¤«¤éÂåÉ½¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁáÀî¤Î¾ì¹ç¡¢ÂåÉ½¤È¥¯¥é¥Ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬ÂçÇ÷·É²ð¡Ê¹Åç¡Ë¤é¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎºÇÅ¬²ò¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤È¤«¿À¸Í¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¸À¤¦¤È¡¢ÂåÉ½¤Î10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆüËÜ¤¬°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¾¡Íø¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ÎÇ®µ¤¤ä¶¯ÅÙ¤ò¼¯Åç¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤â¤¢¤ì¤À¤±¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÂç°ìÈÖ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ËÂ¿¾¯¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢À¤³¦¤ÇÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤«¤é¼¯Åç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤À¤±¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡E-£±¡¢£¹·î¡¢10·î¤ÈÂåÉ½¾·½¸¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤Î´ð½à¤ò¾ï¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¯Åç¤Ç¤Ç¤¤ë¥×¥ì¡¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¼ºÅÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁáÀî¤Ï»ëºÂ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¡¢Èá´ê¤ÎJ£±À©ÇÆ¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡·æ½Ð¤·¤¿°ÂÄê´¶¤ò¼¡¤ÎµþÅÔÀï¤Ç¤â°Ý»ý¤·¡¢´°Éõ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÁáÀî¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤é¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¼¯Åç¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ø¼é¤ò´Ó¤¡¢¼ºÅÀ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±ºö¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤á¤ì¤Ð¡¢ÁáÀî¼«¿È¤Î2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÎÆ»¤â³Î¼Â¤Ë³«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¼é¸î¿À¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¿À¸ÍÀï¤ÇÂçÇ÷¤äÉðÆ£¤òÉõ¤¸¤¿¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
取材・文●元川悦子(フリーライター)
