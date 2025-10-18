ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルワーズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席に右翼スタンドへソロ本塁打を放った。

■甘い変化球をバット一閃

ポストシーズンでは、厳しい相手のマークに苦戦が続いていた大谷。投打二刀流で出場したこの日は、自身を援護する鮮やかな一発で打線をけん引した。

両チーム無得点で迎えた、初回の第1打席。無死走者なしで大谷は、相手先発ホセ・キンタナ投手の6球目内角低めスラーブを鮮やかに振り抜くと、角度25度、速度116.5マイル（約187.4キロ）で舞い上がった打球は、満員の地元右翼スタンドへ飛び込む飛距離446フィート（約135.9メートル）の先頭打者アーチとなった。

MLB公式のサラ・ラングス記者によると、投手による先頭打者アーチはレギュラーシーズンとポストシーズン通じて史上初の快挙になるという。二刀流で出場の大谷は、投手としては初回を四球からの三者連続三振、2回も三者凡退に抑えて無失点投球を続けている。ワールドシリーズ進出なるか。



