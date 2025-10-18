À¾Â¼¸µ·Ð»ºÁê¤¬Ì÷¹ñ»²ÇÒ¡¡¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ËÎÏ¿Ô¤¯¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¾Â¼¹¯Ì¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ï18Æü¡¢Åìµþ¡¦¶åÃÊËÌ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò½©µ¨ÎãÂçº×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»²ÇÒ¤·¤¿¡£»²ÇÒ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀïÃÏ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿±ÑÎî¤¬°Â¤é¤«¤ËÌ²¤é¤ì¤ó¤³¤È¤òµ§¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¶Ì¶úÎÁ¤ò»äÈñ¤ÇÊôÇ¼¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½©µ¨ÎãÂçº×¤Ï17Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤Ï½éÆü¤Î17Æü¤Ë¶Ì¶úÎÁ¤ò»äÈñ¤ÇÊôÇ¼¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¡ÀÐÇËÌÐ¡×Ì¾¤Ç¡Ö¿¿ºç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¡Êª¤òÊôÇ¼¤·¤¿¡£19Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¹â»Ô»á¤È¼óÁê¤Ï»²ÇÒ¤ò¸«Á÷¤ëÊý¸þ¤À¡£