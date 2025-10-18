ホワイトハウスの外で記者会見を行うウクライナのゼレンスキー大統領＝１７日/Andrew Harnik/Getty Images

（ＣＮＮ）ウクライナのゼレンスキー大統領は１７日、ホワイトハウスにおよそ２時間半滞在し、トランプ米大統領や米政権の複数の閣僚と会談した。

会談後、ゼレンスキー氏は欧州の指導者にオンラインで報告を行い、続けて記者団の取材に応じた。

ゼレンスキー氏の発言は以下の通り。

会談の内容：ゼレンスキー氏はトランプ氏と「建設的」な会談を持ったと述べ、長距離兵器を含む幅広いトピックについて協議したことを明らかにした。ただ、ウクライナ政府が供与を求めている巡航ミサイル「トマホーク」に関しては、「（米国は）事態のエスカレーションを望んでいない」との理由で、詳しい言及を控えた。米国が兵器供与に同意することを楽観視しているかと記者から尋ねられると、「現実的に考えている」と答えた。

信頼関係について：ゼレンスキー氏はトランプ氏が本気でロシアに対する措置を講じると今でも信じているかとの質問に、ウクライナは米国を信頼していると回答。「我々はトランプ氏が戦争終結を望んでいるものと信じている」「中東情勢への対処も難しい仕事だったが、トランプ氏はそれを成功させた。ウクライナ情勢についても同様に対処することを望む」と語った。

トゥルース・ソーシャルへの投稿：ゼレンスキー氏が取材に応じている間、トランプ氏はＳＮＳトゥルース・ソーシャルに投稿した。ウクライナ戦争は現状の境界線で終結を迎えるべきであり、双方が勝利を主張できるようにすべきだとの認識を示した。これについてゼレンスキー氏は、トランプ氏はウクライナの領土をめぐる交渉が停戦の「最も困難」な部分であることを理解していると説明。トランプ氏の提案に関する質問に対し、「今の位置で止まることが必要。今の位置で止まり、話し合うことが重要だ」と応じた。