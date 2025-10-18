＜セットで1,000円台！＞【ワークマン】着回し力バツグン！「優秀トップス」

秋冬のスタイリングは、重ね着でおしゃれを楽しみたくなるもの。組み合わせ方に迷ったときは、「セットアイテム」を選ぶのも一つの手。実は【ワークマン】からも、そんな頼れるアイテムが登場しています。編集部が注目したのは、インナーと羽織がセットになった「優秀アイテム」。コーデ組みの時短とおしゃれを両立できるだけでなく、セットで1,000円台というコスパの良さも見逃せないポイント。着回し力の高いアイテムがあれば、スタイリングの幅がグッと広がるはず。

表面感のある素材でシーズンムードを格上げ

【ワークマン】「レディースレイヤードトップスTシャツセット」\1,780（税込）

細めのリブ素材を使った、半袖Tシャツとカーディガンのセットアイテム。シンプルなデザインながら、凹凸のある素材がコーデに表情を添えてくれます。それぞれ単体でも使えるので、ロングシーズン活躍する一軍アイテムになるかも。UVカット機能がついているのも嬉しいポイントです。カラーは、ブラウンのほか、ベージュ、ブルー、ブラックの全4色展開。

きちんと感と女性らしさをキープ

【ワークマン】「レディースレイヤードトップスキャミセット」\1,500（税込）

こちらはキャミソールと長袖シャツのセットアイテム。キャミソールは胸下の切り替えギャザーがフェミニンで、さりげなく華やかさをプラス。それぞれ単体でも使いやすいデザインで、晩夏頃から長く使えそうです。こちらも同じくUVカット機能付き。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。