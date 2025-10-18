タレントの清水ミチコ（６５）が、１１月２２日から全国ツアー「清水ミチコのＨＡＰＰＹ ＰＡＲＡＤＩＳＥ」（千葉・浦安市文化会館ほか）を開催する。正月恒例の東京・日本武道館公演は、来年１月３日で１２回目。特徴をよく捉えたクスッと笑える芸を強みに、第一線で走り続けているモノマネの女王のライフワークだ。清水流のモノマネの極意や、大物から授かった金言などを明かした。（水野 佑紀）

清水と記者は互いに岐阜県出身の女性。冒頭に伝えると「えっ！ 珍しいね。私もすごく安心します」。気付いた時には、彼女の作り上げた柔らかい空気にどっぷりと浸（つ）かっていた。キャッチフレーズの「自称・国民の叔母」は言い得て妙だった。

２０１３年１２月３０日、初めて日本武道館公演を開催した。決まっていたアーティストの公演が中止になり、約２０００人規模の会場（ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡ）で４公演のチケットが即日完売した実績から白羽の矢が立った。

「客席を埋められる自信もない。とても無理だと思いましたが、話を聞いているうちに人助けになるのかなって。ピンチヒッターってやりたくなるんですよ。自分の責任じゃないから。頼まれたことが原動力になりましたね」

初年度は多数のゲストを呼んだが、コピーライターの糸井重里氏（７６）から「お客さんって、ひとりの人を見たいものだよ」と助言され、翌年から方針転換。基本的には一人でステージに立ち、ゲストも少数に絞っている。

その日本武道館公演は来年、１２回目を数える。お笑い系のイベントでは異例の回数を誇り、他の追随を許さない。

「お客さんもよく付いてきてくれましたよね。でも、こんなにも楽しいことはない。１００人が一緒に笑っても楽しいですが、それが１万人になると余計に楽しいです」。ワクワク感、高揚感を力に変え、心の底から大舞台を満喫している。

ものまねのレパートリーは約３００人。矢野顕子、松任谷由実といった人気アーティストから東京都の小池百合子知事まで幅広い。「昔からモノマネをしたいと思ったことはない。憧れて、その人になりたいという方が強いです。芸はハンカチと一緒。すぐに取り出せるよう、身に染みこませています。似ている（と言える）のは２〜３人かな」

印象的だった言葉をノートに書き留めるのが日課だ。まとめて読み返すことで人生の糧にしている。人から掛けられた言葉の数々も、芸と同様に、ハンカチのようにポンポンと出てきた。

落語家の立川談志さん（１１年死去、享年７５）から送られた「自分（のこと）を好きな芸人になれよ」という言葉。「みんな自分に悩むし、自分が壁になる。好きになるには、やっぱり健康や上機嫌でいること。日々の努力が大切だと思いました」

清水も「自分を好きな芸人」でいるために、週２回、大好きなラジオを聴きながら１時間の水中ウォーキングをして、心身の健康を保っている。

高校時代から憧れる矢野からは、うれしい言葉をもらった。１２年にコンサートに呼ばれ、連弾を披露した時のこと。「モノマネはモノマネであって、その人にはなれない。追いつかない」と伝えると、返ってきたのは「そりゃ、私だってミッちゃんにはなれないんだよ」。ハッとした。「自分は自分にしかなれない。見失わず、向き合うしかないですねって」。何げないやり取りだったが、今でも大切にしているメッセージだ。

似てるけど、似すぎない。絶妙なバランスを攻めるクセ強芸でお茶の間を笑わせる姿からは意外に感じるかもしれないが、もともとは「気弱な性格」と表する。くよくよとしたエピソードを聞くと、高校受験当日の話を挙げた。

「肝心なテストで怖くなって体が震えてしまい、友達にも『顔が白い』と言われました。向き合うことが怖くなって（解答用紙の）半分くらいのところで、もう考えたくないって書かなかったんですよね」

一緒に受けた友人は合格、清水は不合格。それから半世紀、「いまだに人生の汚点、黒歴史です」と自虐を込めて語った。

芸の道に進むと、気弱な性格と真正面から向き合った。ダウンタウン、ウッチャンナンチャンらと共演したフジテレビ系人気コント番組「夢で逢えたら」（１９８８〜９１年）の出演が決まると、心理学やメンタルトレーニングの書籍を熟読。「自分より芸がうまい人ばかり。足を引っ張りたくなかった」と、克服できるように努めた。

前年に上皇さまと上皇后・美智子さまが結婚し、「ミッチー・ブーム」の熱が冷めない１９６０年１月に生まれた。芸歴４２年。内面と向き合い続けた結果、今では気弱な性格も受け入れられるようになった。

「基本的な性格は変わりませんから。お笑い系って気弱じゃないとできないって話もあるんですよね。空気を読み、その時の面白い言葉を探さないといけない。気が大きいと言い過ぎてしまうこともありますから」

インタビューを行った９月末の時点では、次の日本武道館公演に向けたネタ作りの最中。得意分野の時事ネタに生かそうと、自民党総裁選の行く末を気にしていた。「私にとってオイシイ人は高市さん。今回は、高市さんのあいさつでＶＴＲが始まるのかな」

まさに、期待通りの結果になった。１１日から高市氏を始めとする政治家モノマネＶＴＲを公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信開始し、再生回数５０万回を突破（１７日時点）。ファンの期待感も高まっている。

「暗いニュースが多いですから、せめてライブでは一緒に幸せな時間を共有したいですね」

決して表に出さないが、日々研鑽（けんさん）を重ねる。来年の初笑いに向けて、舞台は整いつつある。

◆清水 ミチコ（しみず・みちこ）１９６０年１月２７日、岐阜・高山市生まれ。６５歳。本名の美智子は上皇后陛下が由来。８３年からラジオ番組の構成に携わり、８６年にモノマネのライブをスタート。「Ｒ―１ぐらんぷり」では審査員を６回担当。２１年に伊丹十三賞。女優、エッセイストとしても活動。座右の銘は「隣人は芸のこやし」。弟は俳人・清水イチロウ氏。１６２センチ。血液型Ｂ。