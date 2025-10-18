31ºÐº¹º§¤Ç½Ð»º¤·¤¿¸µAKB48À¾ÌîÌ¤É±¡¢°¦Ì¼¤Î£±ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡ÖÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ä¤Î¹¬¤»¡×
¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¾ÌîÌ¤É±¡Ê26¡Ë¤¬17Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡¢¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
À¾Ìî¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤ê1ºÍ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê57¡Ë¤È3¿Í¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
À¾Ìî¤Ï¡Ö#ÆÍÈ¯ÀÈ¯¿¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç#ÀÖ¤¯¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É#¤½¤ì¤â»×¤¤½Ð#¤ªÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤ËÇ®²¼¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿#½é¤á¤Æ¤Î¤ª¼÷»Ê#¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥#¾¯¤·ÉÔµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¤±¤É#¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿#1Ç¯¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö#¸µµ¤¤Ë¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦#Æü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤¬»ä¤Î¹¬¤»#Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤Ë¤³¤ê¤Á¤ã¤ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤ÎÆü¡¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¤ä¤«¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¡¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤Ë½Ë¤Ã¤ÆÌã¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Í¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï¤Ï22Ç¯¤Ë»³ËÜ¤È·ëº§¡£24Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢9·î½é¤á¤ËÂè1»Ò¤ÎÀÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½÷¤Î»Ò¡×¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£