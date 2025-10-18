レースクイーン（レースアンバサダー）の央川かこ（31）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。ビキニショットを公開した。

央川は「夏のおもいで」と記し、プールサイドで花柄のカラフルなビキニにへそピアス姿で、目をつぶり、大胆なポーズをするショットを披露した。

この投稿にフォロワーからは「魅力全開 世界一の美女」「スタイル完璧最高ホレボレ」「鍛えたナイスバディ」「言葉にならないくらい素敵」「グットプロポーション」「保存しました」などの声が寄せられた。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始した。現在は「au」のカーレースチームに所属している。19年にはミス・ジャパンの審査員特別賞も受賞。国内約400人のレースクイーン、レースアンバサダーらの中からファン投票で人気NO・1を決める総選挙イベントで上位5人の「レースアンバサダーアワード2024」を受賞。コスチューム部門では「raffinee Lady」のメンバーとしてグランプリに輝いた。宝塚音楽学校への在籍経験や秘書検定の資格も持っている。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称される。「かこ様」の愛称で人気で、SNSではレースや格闘技のラウンドガールの様子に加え、撮影やプライベートでの貴重なショットや、水着、振り袖、浴衣の写真なども投稿している。8月29日にはランジェリー姿などのグラビアが雑誌に掲載され、デジタル写真集も発売された。