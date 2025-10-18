テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。デニムコーデのファッションを投稿した。

デニムのジャケットにミニスカート姿で黒縁メガネをかけたショットも公開。スラリと伸びた細身の脚も披露した。

また、別の投稿では沖縄・宮古島に初めて訪れた様子をアップした。「お宿も海も食べ物も最高だったなあ シュノーケリングもしてめちゃ焼けた 友達と寝起きでフローティング朝食、泳ぐ練習したのも良い思い出」とつづり、背中を大胆に露出した白のロングワンピース姿や、白い水着で泳ぐプール動画も公開した。

さらに黒やグレーのシックなコーデのミニスカート姿でカフェを満喫する優雅な姿もアップした。

ファンやフォロワーからも「笑顔素敵」「メガネも可愛い」「メガネ萌ぇ〜」「美脚すぎます」「お肌つやつやピカピカ」「透明感がすごい」「太もも見せすぎ」「足の組み方かっこいい」「爆美女」「上品なエロ」「たまらない」などのコメントが寄せられた。

新山は福岡県出身。インスタグラムやTikTokの投稿などで人気を博し、今年5月放送のABEMA番組で「石原さとみ似の美女」として出演し、香取慎吾らから大絶賛され注目度がさらに高まった。