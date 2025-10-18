¥¹¥Ð¥ëŽ¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯Ž£¾è¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë"¤³¤À¤ï¤ê"
2022Ç¯¤ËÆüËÜÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯7·î¤Ë°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¹¥Ð¥ë¤ÎSUV¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×500km¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¥Æ¥¹¥È¡Ê12Ëç¡Ë
¥¹¥Ð¥ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤ÎSUV¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¡£ÆüËÜ¤È¤È¤â¤ËËÌÊÆ»Ô¾ì¤Ç¤â¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤È¤â¤Ë3ËÜÃì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾è¤ì¤Ð¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯9·îÃæ½Ü¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î´Ö¤ò±ýÉü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ð¥ë¤ÎSUV¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×500km¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¥Æ¥¹¥È¡Ê12Ëç¡Ë
»î¾è¼Ö¤Ï¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë
º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤éÂçºå¡¦Å·Ëþ¶¶¤Þ¤ÇÁö¤ê¡¢Åìµþ¤ØÌá¤ëÌó1000km¤Îµ÷Î¥¤òÁö¹Ô¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àS:HEV EX¡×¡£2024Ç¯12·î¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤À¡£º£²ó¤Ï¡É¤³¤À¤ï¤ê¡É¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÀ¤ò»ý¤Ä¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¤Î°õ¾Ý¤ÏÂçÊÑ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤ÇÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹½ê¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿µ¤Ê¬¤À¡£¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤«¤Ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎÁöÇËÀ¤â¥»¥ê¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤òÊÒÆ»500km¤È¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î²÷Å¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÈèÏ«¤¬µ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÍ½ÁÛ¤¬¤Ï¤º¤ì¤¿¡£
¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ï¡¢¡ÖTouring¡×¡ÖLimited¡×¡ÖPremium S:HEV¡×¡ÖPremium S:HEV EX¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖLimited Style Edition¡×¤òÀßÄê¡£¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖPremium S:HEV¡×¡ÖPremium S:HEV EX¡×¤Ï¡¢¶îÆ°Êý¼°¤¬AWD¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¹¥Ð¥ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º¹ÊÌ²½¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£·Á¼°Åª¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÁö¹Ô¤Ë¤â¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤â»È¤¦¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥é¥ì¥ë¼°¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤ÎTHS-¶¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥è¥¿¤ÏÁ´ÎØ¶îÆ°¤ËE-Four¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¸åÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÎØ¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ë¥È¥è¥¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ïµ¡³£Åª¤Ë¸åÎØ¤ËÆ°ÎÏ¤òÅÁÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
1972Ç¯¤Î¡Ö¥ì¥ª¡¼¥Í¡×°ÊÍè¡¢º¸±¦ÂÐ¾ÈÀ¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿4ÎØ¶îÆ°µ»½Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥Ð¥ë¤é¤·¤¤¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Ð¥ë¤Ç¤ÏÈ¿±þ¤ÎÁá¤µ¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÁà½ÄÀ¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÆÃÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Ë¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¾¦ÉÊÀ¤È¶¯¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤â¤½¤³¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥Ð¥ë¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¤µ¤ì¤Æ¤â¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Ê¼Ì¿¿¡§SUBARU¡Ë
¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¾®¤µ¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢²ÃÂ®»þ¤Ë¥È¥ë¥¯¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë½¾Íè·¿¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢ÂÀ¤¤¥È¥ë¥¯¤ÇÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤òÁÀ¤Ã¤¿2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤¦¡£
¥Ñ¥ï¡¼Åª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Ç³Èñ¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¥ê¥Ã¥¿¡¼16.4km¤ËÂÐ¤·¡¢18.9km¡Ê¤È¤â¤ËWLTC¡Ë¤ÈÎÉ¹¥¤À¡£
¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤Î±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×
¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Þ¤ï¤ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
»Ô¾ì¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Ð¥ë¤¬2008Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤À¡£
ºÇ¿·À¤Âå¤Î¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥«¥á¥é¤È¥ì¡¼¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÀ©¸æ¤·¡¢¾×ÆÍ²óÈò¤ò¹Ô¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯Æ³Æþ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼ÖÀþ°Ý»ý¤Ê¤É¤Î±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢½ÂÂÚ»þ¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õµ¡Ç½¡¢¥«¡¼¥Ö¤äETC¥²¡¼¥È¼êÁ°¤Ç¤Î¸ºÂ®¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥ì¥Ð¡¼Áàºî¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¼ÖÀþÊÑ¹¹»Ù±ç¤Ê¤É¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤Ï¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ç¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¤Ï¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢º£²ó¤Î¡ÖEX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ËÉ¸½à¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¤È¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤ÎÇ§¼±Ç½ÎÏ¤ËAI¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£±«Å·¤ÎºÝ¡É´ã¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¾ã³²Êª¤À¤í¤¦¤«¡É¤Ê¤ÉÇ§¼±¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢AI¤¬È½ÃÇ¤ò½õ¤±¤¿¤ê¡¢Àã¤Ç¼ÖÀþÇ§¼±¤¬º¤Æñ¤Ê¤È¤¤âAI¤¬¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤ÎÊä½õ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Ï©¾å¤Ë¿Í´Ö¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤À¡£²èÁü½èÍý¤À¤±¤Ç¤ÏÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤âAI¤¬È½ÃÇ¤ò½õ¤±¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø
Âçºå»Ô¾ëÅì¶è´ØÌÜ¤Ë¤Ç¤¤¿¥¹¥Ð¥ë¾ëÅìÅ¹¤Ï¹õÃÏ¤ËÇò¤ÎSUBARU¥í¥´¤Ê¤ÉÅìµþ¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿CIºÎÍÑ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
»ä¤Î¾ì¹ç¡¢Âçºå¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹ÔÂ®ÅÙ¤òÀßÄê¤·¡¢¤¢¤È¤Ï²÷Å¬¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤òÂ³¤±¤¿¡£Àè¹Ô¼Ö¤¬¤¤¤ë¤È¼Ö´Öµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ¸ºÂ®¡£Á°Áö¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÀßÄêÂ®ÅÙ¤Þ¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¥ì¡¼¥ó¥¡¼¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë·Ú¤¯¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»öÂ¤ê¤ë¡£
¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´ã¤ÎÆ°¤¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã»¤¤´Ö¤Ç¤âÃí°Õ¤¬°ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È·Ù¹ð²»¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Å¾¤Ð¤ÌÀè¤Î¾ó¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°¤¤Ï¤è¤¯¡¢Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤Ë¤è¤¯ÄÉ½¾¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¡õ½õ¼êÀÊ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSI¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖS¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¥â¡¼¥É¡×¤È¡ÖI¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¥â¡¼¥É¡×¤Î2¤Ä¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥È¥ë¥¯¥«¡¼¥Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢S¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ßÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ½é´ü¤Î²ÃÂ®À¤¬¸þ¾å¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÁàÂÉ´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¡£
¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¼«ÂÎ¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î±þÅúÀ¤ÏÎÉ¹¥¤À¤¬¡¢I¥â¡¼¥É¤À¤È¤ä¤ä·Ú¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹¥¤ß¤ÏS¥â¡¼¥É¡£Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¶áÊÕ¤ÎÅÔ»ÔÆâ¹âÂ®¤À¤È½ÓÂ¤Ö¤ê¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ë¤¤¤¤¥â¡¼¥É¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¤´¤¯Äã²óÅ¾°è¤Ç¤Î¥È¥ë¥¯Êä¶¯¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¡¢º£²ó¤Î¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤ÎÄ¹½ê¤È²þ¤á¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
¾è¤Ã¤¿¤Î¤ÏPremium S:HEV EX¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏSUV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·ºÙ¤«¤¯Ê¬Îà¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¾èÍÑ¼Ö¤Ë¶á¤¤¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Ð¥ë»°ËÜÃì¤ÎÃæ¤Î¡¢¤â¤¦1ËÜ¤ÎÃì¤Ç¤â¤¢¤ëSUV¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤è¤ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë´¶¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÂ¦ÌÌ¡Ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤À¡£¥ë¡¼¥Õ¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆ¬¾å¤¢¤¿¤ê¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢¥ê¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ê¤À¤é¤«¤Ë²¼¹ß¡£¥µ¥¤¥É¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¥°¥é¥Õ¥£¥¯¥¹¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ê¥¢¤Ë¤¤¤¯¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¹¤Ü¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°ÀÊ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
½½Ê¬¤Ê¹¤µ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥·¡¼¥È¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸åÀÊ¤¬¶¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Õ¤¿¤ê¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Æâ¤ÇÌÀ³Î¤ÊÀ³¤ßÊ¬¤±¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Âç¤¤¤¤Î¤â¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¤¤ï¤æ¤ë¡É¥é¥®¥Ã¥É´¶¡É¡Ê¥ª¥Õ¥í¡¼¥É´¶¡Ë¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¶¯Ä´¡£¥ë¡¼¥Õ¶¯ÅÙ¤â¹â¤¯¤Æ¡¢¥¹¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥Õ¥Æ¥ó¥È¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò»È¤¨¤ÐÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê¥Ü¥Ç¥£²¼Éô¤Î¹çÀ®¼ù»éÀ½¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡Ë¤òÁý¤ä¤·¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¹¥É¾¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤Î¹â¤µ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤è¤ê¥¿¥Õ¤Ç¥é¥®¥Ã¥É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÁöÇËÀ¤äµ¡Ç½À¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÄÀ¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¾åµ¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹ÊÆ¹ñ»Ô¾ìÆ³Æþ»þ¤Ë¥¹¥Ð¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹Æâ¤ÎÊ¸¸À¡£¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ø¤Î¡É¤³¤À¤ï¤ê¡É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Â¿ÍÍÀ¤¬¾¦ÉÊÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥Ä¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤Î¡ÖQ2¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¡×¤äBMW¤Î¡ÖX2¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¼ï¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Ë¤Ï¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖQ4¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¡×¤ä¡ÖQ8¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¡×¡Ê¤È¤â¤Ë¥¢¥¦¥Ç¥£¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖX6¡×¡ÊBMW¡Ë¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥È¥è¥¿¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥ê¥¹ ¥¯¥í¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ºÇ¶á¡¢¥Ü¥ë¥Ü¤Ï¡ÖEX30¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤òÆüËÜÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ö¥×¥í¥µ¥ó¥°¥¨¡×¤ä¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡Ö¥¦¥é¥«¥ó ¥¹¥Æ¥é¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥Ð¥ë¤Ï¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ»½Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯¥»¥ê¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤¿4ÎØ¶îÆ°Êý¼°¡¢¤½¤ì¤Ë¥¢¥¤¥µ¥¤¥È´ØÏ¢¤Î°ÂÁ´±¿Å¾Åù»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¾¦ÉÊÀ¤Î³ÎÊÝ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Ê¤ì¤¿²Á³ÊÀßÄê¤â¡¢¾¦ÉÊÀ¤Î¹â¤µ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤â¡¢¤¢¤¿¤á¤Æ´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â¡§4480mm¡ß1800mm¡ß1575mm
¼Ö½Å¡§1660kg
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¡§2670mm
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¡¼¥ó¡§2498cc ¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¡ÜÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë
¶îÆ°Êý¼°¡§Á´ÎØ¶îÆ°
¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ¡§118kW
¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§209Nm
¥â¡¼¥¿¡¼ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§88kW
¥â¡¼¥¿¡¼ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§270Nm
¥ê¥Ë¥¢¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡
Ç³Èñ¡§18.9km@l¡ÊWLTC¡Ë
¾è¼ÖÄê°÷¡§5Ì¾
²Á³Ê¡§383Ëü3500±ß¡Á
¡Ê¾®Àî ¥Õ¥ß¥ª ¡§ ¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë