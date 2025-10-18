「麗しい」板垣李光人、『ばけばけ』“三之丞”美麗自撮りSHOTに反響「すごく似合ってます！」

10月17日、板垣李光人がInstagramを更新。現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』のオフショットを公開し、反響を集めている。

【写真】にっこり笑顔のオフSHOTを公開

9月29日より放送が開始された『ばけばけ』に出演中の板垣は、自身のInstagramアカウントにて、「ばけばけ3週ありがとうございました。」と切り出すと、「時代に翻弄され、すれ違い続けた雨清水家。最後は細く儚くとも見えない糸で結ばれた気がして、少し温かい気持ちになりました。」とコメント。

さらに、「これからは母上タエと2人で生きてゆくことになります。 愛おしい、二人三脚でまいります。」「#おトキあんな所であんな事言って #ごめんね #父上ありがとうございました #雨清水家LOVE」といったコメントやハッシュタグを連ねつつ、自撮りショットを公開した。

この投稿に対し、 ファンからは「切なすぎて号泣でした」「すごく似合ってます！」「可愛い」「麗しい」「かっこいいです 大好き」などの反響が寄せられていた。

2012年に俳優デビューした板垣は、映画『八犬伝』『はたらく細胞』『陰陽師０』で第48回日本アカデミー賞 新人俳優賞を受賞。現在もさまざまな作品で存在感を発揮している。また、今回触れていた『ばけばけ』では、主人公の松野トキ（高石あかり）の親戚である雨清水家の三男・三之丞を演じている。

※高石あかりの「高」ははしごだか