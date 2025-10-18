◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で今ポストシーズン（PS）3本目となる本塁打を放った。

初回、投手として先頭・チュラングを四球で出したが、後続を3者連続三振に仕留め、盤石の立ち上がりで本拠を沸かせた。

慌ただしく打席の準備に入ると、相手先発左腕・キンタナとの対戦でフルカウントからの6球目、スラーブを完璧に捉え、右翼席へ先頭打者アーチ。打球速度116.5マイル（打球速度約187.4キロ）、打球飛距離446フィート（約135.9メートル）、打球角度29度を計測した。

3者連続三振で沸いた本拠ファンは総立ちで大熱狂。ベンチも二刀流でいきなり活躍した大谷に両手を突き上げ盛り上がった。

投打同時出場した試合で先頭打者本塁打を放ったのはメジャー初。日本ハム時代は2016年7月3日のソフトバンク戦で「1番・投手」でプレーボール弾をマークしている。また、PSで投手が本塁打を打ったのは球団史上初となった。

本塁打はレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦で2発を放って以来、9試合ぶり。PS3発目で、2009年に松井秀喜（ヤンキース）がマークした日本選手の同一年PS最多本塁打記録4本にあと1本まで迫った。また、日本選手のPS通算本塁打も松井秀喜の10本が最多で、今PS中にどこまで数字を伸ばすかにも期待がかかる。

ポストシーズンで投打同時出場はフィリーズとの地区シリーズ第1戦以来。この試合はPS史上初の二刀流出場で投げては6回3安打3失点で勝利投手に、打っては4打数無安打だった。

チームは3連勝で2年連続のワールドシリーズ進出に王手をかけており、第4戦に勝利すれば突破が決まる。