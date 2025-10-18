男子、３日会わざれば刮目して見よ―。ブラジル戦のＤＦ鈴木淳之介は、そんな言葉を体現していた。３バックの左に入った２２歳の俊英は、歴史的勝利を引き寄せた立役者のひとりになった。前半４０分、ブラジルの縦パスが入ると、相手ＦＷと競り合いながらノーファウルで“潰した”。前半に２失点を喫し、何とかギアを上げたい中で、まだ戦えると感じさせたプレーだった。後半、チームはリスク覚悟でハイプレスを仕掛けた中で、ＤＦラインの選手たちは相手３トップと数的同数の守備局面も強いられた。その中でも鈴木淳は奮闘。ブラジルの次世代を担う１８歳ＦＷエステバンに縦突破を許すシーンもあったが、よりゴールの確率が高い中への進入は許さなかった。

今年６月に湘南から初代表入りし、７月にはデンマークの名門コペンハーゲンへ移籍。「日本代表に入って、海外でやっている選手を目の当たりにして、自分も海外にいかないとどんどん差が開くと思った」と移籍を決断した。しかし湘南での最終戦で負傷したことで大きく出遅れ、９月に日本代表が行った米国遠征も招集外に。コペンハーゲンでのデビューは９月２４日。つまり、まだ欧州デビューから、まだ１か月も経過していない選手なのだ。

そんな短期間で、人は成長できるものなのか。１７日に広島―ＦＣ東京戦を視察した森保一監督に、そんな疑問をぶつけてみた。

「若い選手は１試合、１つの経験で大きく変わっていく、自信をつけて変わっていく、これまでと違う高い基準を感じて変わっていくことは、たくさん見てきているかなとは思いますね。淳之介も（Ｊリーグで）可能性を感じて６月の活動にて招集し、１試合インドネシア戦に起用させてもらった。かつ欧州に行って、彼の出ている試合は全部見ている。私自身もスタッフ全体としても、そこで変わっていくところは、見させてもらったかなと。この短期間で変わってないっていう見方もあるかもしれないですけど、短期間で変わってると思いますね」

コペンハーゲンでは出場４試合、日本代表ではブラジル戦が３試合目。年代別の代表経験はない。帝京大可児高から２２年に湘南へと加入し、プロ４年目。昨季途中、湘南でボランチから３バックの一角へと転向し、ＤＦとしての経験も浅い。それでもＪリーグ、日本代表、そして欧州ＣＬとさまざまなレベルの試合に向き合い、その中で遂げてきた成長ぶりは、まさに乾いたスポンジが水を吸い込むかのようだ。

森保監督は「（相手への）当たり方とかは、まだまだだと思います。距離感とか、もっと詰められる、まだ出ないといけないかなっていうところもあると思うんですけど、すでにバトルのところは変わってると思います」と短期間での成長を断言した。そんな成長ぶりを感じた上で、ブラジル戦のピッチに送り出したわけだが、その活躍は予想通りだったのか、と聞くと「いや予想以上。予想以上です」と笑顔で明かした。ブラジル戦に向けては「痛い思いをしたとしても、また次に生きる。それが本人、所属クラブ、代表のためになると思って送り出した部分はある中で、想像以上でした」と鈴木淳のパフォーマンスを振り返った。

さらに今後楽しみなのが、鈴木淳の持ち味は守備だけではない点だ。ブラジル戦やパラグアイ戦でも、相手プレッシャーをひょうひょうとかわして持ち運び、前方へのパスをつけるシーンなども披露した。森保監督は「コペンハーゲンでも、勝ち切る最後の５分ぐらいで出て、その時にちゃんとボール繋いでいた。そういうことも、やれているので」と語るように、攻撃へのさらなる関与も期待できる能力を秘めている。

北中米Ｗ杯まであと８か月。もう多くの時間は残されていない。まだＷ杯でベスト８に進んだことがない中で、優勝という大きな目標を掲げている日本。親善試合でブラジルに勝利したとは言え、現状ある力だけでは頂点には到底、届かないだろう。それでも、Ｗ杯までの残り時間に、できることはまだまだある。ブラジルと互角に戦う鈴木淳の姿は、そんな可能性を感じさせてくれた。（日本代表担当・金川 誉）