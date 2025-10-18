◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、無傷３連勝で突破に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦に「１番・投手」で二刀流出場し、初回のマウンドは３三振で無失点の立ち上がりを見せた。

１番チュラングを四球で歩かせたが、２番チョウリオを１００・３マイル（約１６１・４キロ）直球で空振り三振。３番イエリチは１００・２マイル（約１６１・３キロ）直球で見逃し三振に斬ると、４番コントレラスからは外に大きく逃げるスイーパーで空振り三振を奪った。

登板は４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦以来。中１２日でのマウンドだ。ポストシーズン自身初登板だった前回登板は６回３安打３失点で勝利投手。リーグ優勝決定シリーズ初登板で自身２連勝へ期待は高まっている。ブルワーズ戦はこれまで登板がなく初対戦。スネル、山本らの先発陣が好調とあって「本当に頼もしいピッチングだったので、僕も、それに負けないくらい長く投げられれば素晴らしいなとは思いますけど、長いイニングを投げるより、まずはやっぱり最少失点、０にまず抑えて、それを中継ぎ、もしくはその後ろにつないでいくことが一番大事だとは思うので、一番大事なのは先制点を与えないっていうこと」と意気込んでいた。

ロバーツ監督はこの日の試合前に「制限はない。彼は調子がいいと期待している。７回、１００球も問題ない。自信を持っている。このシリーズに名を刻むチャンスだと思う。我々は彼の最高の投球を見られるはずだ」と話し、大きな期待を寄せていた。

両リーグ最多９７勝のブルワーズに対して、レギュラーシーズンで１度も勝てずに６戦全敗だったドジャース。だが、ここまでリーグ優勝決定シリーズでは無傷３連勝と勢いに乗っている。