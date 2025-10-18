◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発。初回を無失点と安定の立ち上がりを見せた。

先頭のチュラングに四球を与えたが、慌てることはなかった。2番・チョウリオはスライダーで追い込み、最後は100.3マイル（約161.4キロ）直球で空振り三振、さらに3番・イエリチは外角100.2マイル（約161.2キロ）直球で見逃し三振に仕留めた。4番・コントレラスはスライダーで空振り三振。盤石の立ち上がりだった。

大谷はポストシーズン（PS）では10月4日（同5日）、フィリーズとの地区シリーズ（NLDS）第1戦に先発。6回3失点と確実に試合をつくり、チームを勝利に導くとともに、自身にとってもポストシーズン初勝利を記録した。それでも先制点を与えたこともあり、15日の会見では「先制点を与えないっていうことが、まず一番、先発投手にとって大事なことじゃないかなとは思ってます」と話していた。