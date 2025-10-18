この人の顔になりたいと思う「50代女性俳優」ランキング！ 「松嶋菜々子」に2票差の1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部では、2025年9月30日、全国の10〜70代の男女300人を対象に、「なりたい顔」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、この人の顔になりたいと思う「50代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、1973年10月生まれの松嶋菜々子さん。気品と洗練された大人の魅力を感じさせる整った顔立ちは、年齢とともにりんとした美しさが増しています。
テレビドラマ『やまとなでしこ』や『GTO』（ともにフジテレビ系）、『家政婦のミタ』（日本テレビ系）など数多くの大ヒットドラマに出演して人気を獲得。9月末に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』では、主人公・崇の破天荒で奔放な母親役を演じるなど、個性的なキャラクターもこなす演技力の高さで存在感を発揮しています。
回答者からは、「丁寧に歳を重ねた上品な顔だと思うから」（20代女性／岡山県）、「穏やかで品のあるオーラが魅力の正統派美人だから」（40代女性／福井県）、「美しさの中にもキリッとした芯のある強さを感じて理想」（40代女性／神奈川県）、「透明感が感じられ、若々しい。時代を越えて愛される爽やかな美がある」（30代男性／大阪府）などの声がありました。
1位は、1969年10月生まれの石田ゆり子さん。ナチュラルな柔らかい表情と50代とは思えないハリと艶のある美肌など、自然体の美しさは憧れの的です。
1988年に俳優デビューし、『101回目のプロポーズ』（フジテレビ系）や『不機嫌な果実』（TBS系）など数多くのテレビドラマや映画に出演。出演映画『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』は8月から公開され大ヒットを記録しているほか、自身のInstagramや書籍などで披露されているナチュラルなライフスタイルや美容法が注目を集めています。
回答者からは、「自然体で美しく、笑顔に品と優しさがある。無理なく年齢を受け入れてる姿が理想的だから」（50代女性／兵庫県）、「年齢を重ねても透明感と柔らかい雰囲気を自然に保ち、落ち着いた大人の美しさを理想的に表しているから」（60代男性／埼玉県）、「こんなに可愛い50代は他にいないと思う。綺麗な顔立ちから出るおしとやかさも憧れる」（20代女性／愛知県）、「年齢を超越していると思いますし、安心感を与える顔だと思います」（40代男性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：松嶋菜々子／71票
2位は、1973年10月生まれの松嶋菜々子さん。気品と洗練された大人の魅力を感じさせる整った顔立ちは、年齢とともにりんとした美しさが増しています。
回答者からは、「丁寧に歳を重ねた上品な顔だと思うから」（20代女性／岡山県）、「穏やかで品のあるオーラが魅力の正統派美人だから」（40代女性／福井県）、「美しさの中にもキリッとした芯のある強さを感じて理想」（40代女性／神奈川県）、「透明感が感じられ、若々しい。時代を越えて愛される爽やかな美がある」（30代男性／大阪府）などの声がありました。
1位：石田ゆり子／73票
1位は、1969年10月生まれの石田ゆり子さん。ナチュラルな柔らかい表情と50代とは思えないハリと艶のある美肌など、自然体の美しさは憧れの的です。
1988年に俳優デビューし、『101回目のプロポーズ』（フジテレビ系）や『不機嫌な果実』（TBS系）など数多くのテレビドラマや映画に出演。出演映画『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション』は8月から公開され大ヒットを記録しているほか、自身のInstagramや書籍などで披露されているナチュラルなライフスタイルや美容法が注目を集めています。
回答者からは、「自然体で美しく、笑顔に品と優しさがある。無理なく年齢を受け入れてる姿が理想的だから」（50代女性／兵庫県）、「年齢を重ねても透明感と柔らかい雰囲気を自然に保ち、落ち着いた大人の美しさを理想的に表しているから」（60代男性／埼玉県）、「こんなに可愛い50代は他にいないと思う。綺麗な顔立ちから出るおしとやかさも憧れる」（20代女性／愛知県）、「年齢を超越していると思いますし、安心感を与える顔だと思います」（40代男性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)