¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡Ö¶â¤ÇÍ¥¾¡Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹ÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£·²óÀïÀ©¡ËÂè£´Àï¤Î»î¹çÁ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¶â¸¢ÈãÈ½¡×¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÇ¯Êð³Êº¹¤âÏÃÂê¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î£³²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï£±²¯£²£±£¶£·Ëü¥É¥ë¤Ç£²£²°Ì¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥Ó¥Ç¤È¥´¥ê¥¢¥Æ¡×¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥À¥Ó¥Ç¤ÏµìÌóÀ»½ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÍÓ»ô¤¤¤Î¾¯Ç¯¤Ç¡¢¿ÈÄ¹£³¥á¡¼¥È¥ë¤Îµð¿Í¥´¥ê¥¢¥Æ¤òÅêÀÐµ¡¤ÇÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ø¶â¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÈãÈ½¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£Âç»Ô¾ì¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤·¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¼ý±×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÁª¼ê¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡Ø¾ï¤Ë¶¥Áè¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤à¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£