フレグランスメゾン「クリード（CREED）」が、豊かで芳醇な香りを放つ新作フレグランス「クリード ウード ザリアン オーデパルファム」（50mL 6万500円、100mL 9万200円）を発売する。伊勢丹新宿店メンズ館で先行販売中で、10月22日に全国発売する。

新作ウード ザリアンは、洗練された芸術性を愛する人々に捧げるフレグランス。80年の歳月をかけて育まれた貴重なウードの深みあふれる香りに、温かみのあるスパイス、フローラルなハーモニー、さらになめらかで濃厚な香りが重なり合い、気品あふれるエレガンスを体現する。

幕開けはベルガモット、フランキンセンス、ジンジャーが織りなす、スパイシーかつシトラスの魅惑的な香り。続くミドルでは、ローズ センティフォリアに温もりあるスパイスアコードが重なり、フローラルとスパイシーが調和した洗練の香りを描く。香りの核となるのは、80年の歳月を経たウード。その深みとベルベットのような質感は、パチョリやサンダルウッド、ミルラによってさらに際立つ。ラストはトンカビーンの柔らかな甘みとリコリスルートが重なり、ウードのウッディ アンバーにモダンな余韻を添える。

